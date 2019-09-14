فايلر: سعيد بالفوز الأول مع الأهلي.. والفريق سيكون مختلفًا في المستقبل

أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب الفوز، الذي حققه الفريق الأحمر أمام كانو سبورت الغيني في ملعبه بهدفين دون رد.

واقترب الأهلي من التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد، لصلاح محسن ووليد سليمان.

وقال فايلر، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "كان لدينا عدة فرص في الشوط الأول، وكنا الأقرب للتسجيل، ونجحنا في ترجمتها إلى أهداف في الشوط الثاني".

وأضاف مدرب الأهلي: "ترجمنا الفرص إلى أهداف في الشوط الثاني وأحرزنا هدفين وبكل تأكيد الفوز في الذهاب بمثل هذه النتيجة سيساعدنا في مباراة الإياب".

وأكمل المدير الفني للأهلي، قائلًا: "سعيد أني خضت مباراة اليوم أمام فريق كانو سبورت، الذي يلعب كورة جيدة للغاية ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة طوال الشوط الأول".

وتابع فايلر: "أرضية الملعب كانت صعبة للغاية وواجهنا مشكلة كبيرة في اللقاء بسببها، صعوبة المباراة لم تكن في فريق كانو سبورت ولكن كانت في أرضة الملعب".

وأشار رينيه فايلر: "أتمنى أن تكون إصابة أيمن أشرف خفيفة، لم أتحدث مع طبيب الفريق حول إصابته، وأتمنى أن تكون بسيطة".

وواصل: "سعيد بالفوز الأول لي مع الأهلي، ومن الصعب أن أشرح الآن ماذا حققت في عملي مع الفريق الأحمر".

وتابع: "تسلمت الفريق منذ أسبوعين فقط وسأعمل جاهدًا مع اللاعبين على تطبيق فكري، في المستقبل سيكون الفريق مختلف".

واستطرد مدرب الأهلي قائلًا: "الفوز في مباراة اليوم يمثل ثقة للجميع داخل الفريق وليس لي فقط، نحن نخوض أي مباراة من أجل الفوز فقط".

وقال مدرب الأهلي: "الفوز في مباراة اليوم سيمنحنا أريحية وأفضلية في مباراة الإياب"، متابعًا: "أمامنا وقت كافي للاستعداد إلى المباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر".

واختتم فايلر حديثه قائلًا: "التوفيق كان حليفًا لنا في التغييرات والتي صنعت الفارق، أنا سعيد من أجلهم ومن أجل الأهلي".