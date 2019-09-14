عاجل.. بالفيديو.. جينيراسيون يسجل ثاني أهدافه في شباك الزمالك

نجح فريق جينيراسيون السنغالي في إحراز ثاني أهداف اللقاء في شباك الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

أحرز مامي ليمولي هدف فريق جينيراسيون السنغالي الثاني، في الدقيقة 68 من زمن تلك المواجهة من هجمة مرتدة سريعة.

وجاء تشكيل الزمالك لتلك المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حمدي النقاز.

خط الوسط: عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد عنتر - يوسف اوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكه البدلاء : محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل فريق جينيراسيون السنغالي كالتالي:

محمد نياري، بون سانيه، جبريل ديوب، يوسو دياني، بابي بادجي، شريف بايو، ألبرت جوزيف، خاديم دياو، عيسي ضيوف، دومينيك ميندي، مامي جاييه.