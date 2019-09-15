تعرف على موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

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الأهلي والزمالك
يستأنف النادي الأهلي، تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمباراة السوبر المحلي، والتي تجمعه أمام فريق الزمالك يوم الجمعة.
ويخوض الأهلي والزمالك، منافسات السوبر المحلي عن الموسم قبل الماضي، على أن يتم تحديد موعد السوبر عن الموسم المنقضى، خلال الفترة المقبلة.
وتقام المباراة في الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وفقًا لما تم تحديده من قبل مسؤولي اتحاد الكرة.
ووافقت الجهات الأمنية، على حضور 10 آلاف مشجع مناصفة بين الفريقين في المباراة المرتقبة.
ويبدأ الفريق الأحمر عصر غد الاثنين، استعداده لمباراة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، حيث فضل الجهاز الفني استئناف التدريبات دون الحصول على راحة؛ نظرا لضيق الوقت.
الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة رينيه فايلر، قرر استئناف التدريبات عصر غد الاثنين دون الحصول على راحة؛ استعدادا لبطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل أمام الزمالك.
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