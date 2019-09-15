المصري يسحق بطل زنجبار بثلاثة أهداف في الشوط الأول بالكونفدرالية

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المصري البورسعيدي
انتهى الشوط الأول من مواجهة فريق المصري البورسعيدي وماليندي بطل زنجبار، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وبدأت المباراة قوية من جانب فريق المصري البورسعيدي، حيث سيطر اللاعبين على زمام الأمور في المباراة من بدايتها.
وكاد الفريق البورسعيدي، أن يحرز الهدف الأول، إثر تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب بإتجاه محمود وادي المنطلق داخل يسار منطقة جزاء ماليندي خلف المدافعين والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بثبات وأمسك الكرة.
واستمر الضغط من جانب الفريق البورسعيدي خلال الربع ساعة الأولى من المباراة، حيث سيطر الفريق البورسعيدي على أطراف الملعب.
وأضاع فريق المصري هدف محقق ضائع على النادي المصري، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود وادي الخالي تماما من الرقابة الدفاعية أمام المرمى برأسية قوية مرت بشكل قريب للغاية بجوار القائم الأيسر.
وفي الدقيقة 27، أحرز محمود وادي، الهدف الأول لفريق المصري البورسعيدي، حيث جاء الهدف من ركلة حرة مباشرة لصالح المصري في وسط ملعب ماليندي بالقرب من حدود منطقة الجزاء، نفذها فريد شوقي بتمريرة طولية في عمق المنطقة، حيث استقبلها محمود وادي برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك.
واستمر الضغط من جانب فريق المصري البورسعيدي، في محاولة لتعزيز أهدافه، والتفوق في مباراة الذهاب قبل لقاء العودة.
وتمكن حسن علي، لاعب فريق المصري، من إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 33، من هجمة منظمة للمصري بمجموعة من التمريرات القصيرة المتقنة استغلها اللاعب، وتمكن من اختراق منطقة الجزاء والإنفراد بشكل كامل بالمرمى، قبل أن يسدد كرة قوية داخل الشباك على يمين الحارس.
وأحرز محمود وادي، الهدف الثاني له، والثالث لفريقه، بعد تمريرة بينية ضربت مصيدة التسلل للاعبي ماليندي ووصلت لمحمود وادي على حدود منطقة الجزاء والذي استغل تقدم الحارس من مرماه وسدد كرة ساقطة داخل الشباك بشكل متقن.
وسيطر الفريق البورسعيدي، على الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، قبل أن يخطف بطل زنجبار، الهدف الأول في الدقيقة 47.
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