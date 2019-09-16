اتحاد الكرة "كعب داير" للبحث عن حكام أجانب لمواجهة السوبر

تكثف لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالاتها مع الاتحادات الأجنبية المختلفة، من أجل الاستقرار على حكام أجانب لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، المقرر لها الجمعة المقبل، حيث رفضت اللجنة تماماً فكرة تعيين طاقم تحكيم نسائى للمباراة، وترى أن هناك صعوبة فى تنفيذ ذلك، وقد يخلق مشكلة فى المباراة.

ويستضيف ملعب برج العرب لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبلة، حيث يسعى الفريق الأبيض للتويج باللق للمرة الرابعة فيما يسعى الفريق الأحمر لحصد اللقب للمرة الحادية عشر.

وفى السياق نفسه، يعقد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة مع عمرو الجناينى رئيس اتحاد كرة القدم، من أجل التنسيق بشأن بعض الأمور قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020، المقرر له الـ21 من شهر سبتمبر الجارى، وفقاً لما تم تحديده من قِبل مجلس الجبلاية.

جمال الغندور يسعى لفرض القيود داخل لجنة الحكام

ويرغب جمال الغندور فى فرض بعض القيود داخل لجنة الحكام، وتغليظ بعض العقوبات على أفراد منظومة كرة القدم، حال الاعتداء على الحكام، سواء بالأيدى أو لفظياً، والعمل بها فى الموسم الجديد، تجنباً لإثارة المشاكل خلال المرحلة المقبلة، والحفاظ على سير مسابقة الدورى وعدم عرقلتها فى المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، استفسرت فاطمة سامورا المفوضة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، للإشراف على الاتحاد الأفريقى "كاف"، من عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصرى، عن تنفيذ مطالب "فيفا" المرسلة فى خطاب تعيين اللجنة لمدة عام، وأبرزها تطبيق شروط الأندية المحترفة.

وجاء استفسار "سامورا" خلال لقائها بعمرو الجناينى على هامش اجتماع السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الفيفا، برؤساء الأندية الأفريقية، بمقر الكاف فى مدينة السادس من أكتوبر.

الجنايني يتعهد أمام فيفا بتنفذ جميع مطالب الاتحاد الدولي

وتعهد "الجناينى" لرئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، وفاطمة سامورا بتنفيذ جميع المطالب فى أقرب وقت ممكن، وأن اللجنة الخماسية تعمل على قدم وساق لتطوير الكرة المصرية وتنفيذ توجيهات الفيفا، وأن هذه الفترة تشهد الترتيب لانطلاق المسابقات المحلية، وتعيين الجهاز الفنى الذى سيتولى تدريب المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

ووعد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، لمدة عام، بالتعاون مع مسئولى الكاف للخروج بتنظيم عالمى، لحفل جائزة الأفضل فى أفريقيا، الذى تستضيفه مدينة الغردقة خلال شهر يناير المقبل.

وقال "الجناينى": "استضافة حدث مهم مثل هذا ستنقل الكرة المصرية نقلة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وستكون مصر محط أنظار جميع المتابعين بالدول المختلفة"، وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وقَّع العقد الخاص بإقامة جائزة الأفضل الجمعة الماضى، فى حضور الجناينى ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وكامل أبوعلى رجل الأعمال المصرى.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة إرسال لائحتى الانضباط والمسابقات إلى أندية الدورى الممتاز، للاطلاع على البنود الموجودة بهما، قبل انطلاق البطولة يوم 21 سبتمبر الجارى، وذلك لإبلاغ الأجهزة الفنية واللاعبين والتشديد عليهم بعدم الخروج عن النص، لأن اتحاد الكرة لن يتهاون ضد أى متجاوز لرغبته فى فرض سياسة من شأنها القضاء على أى انفلات كروى خلال الموسم المقبل.