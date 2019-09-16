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رسميا.. محمود فتح الله يعلن اعتزاله كرة القدم

11:49 م | الأحد 15 سبتمبر 2019
كتب: محمد خيري ورامي مصطفى
رسميا.. محمود فتح الله يعلن اعتزاله كرة القدم

محمود فتح الله

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أعلن اللاعب الدولي محمود فتح الله، مدافع منتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد سنوات طويلة قضاها في الملاعب المصرية.

وقال فتح الله في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أنه اتخذ قرارًا نهائيًا باعتزال كرة القدم، متمنيًا أن يكون قراره بالاعتزال في الوقت الحالي هو الخيار الصحيح.

واعتزل فتح الله في عمر الـ37، حيث أنهى مشواره في نادي النجوم الذي دافع عن قميصه خلال الموسم الماضي 2018-2019، ليكون النجوم هو آخر محطات المدافع الدولي صاحب المسيرة الحافلة.

مسيرة فتح الله في الملاعب

ولقى فتح الله توهجه في بداية مشواره، عندما كان لاعبًا صغيرًا في المحلة، ودفع تألقه كبار الأندية في مصر إلى التفاوض معه، قبل أن ينتقل إلى نادي الزمالك ويقضي بين جدرانه سنوات طويلة حصد خلالها على 3 بطولات كأس مصر، كما انضم إلى منتخب مصر ليحصل بقمصانه على بطولتي كأس أمم أفريقيا 2008، و2010.

كما لعب فتح الله لأندية طلائع الجيش والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رحلة احتراف في النجمة اللبناني.

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