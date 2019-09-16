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بالصور.. بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة

01:53 ص | الإثنين 16 سبتمبر 2019
كتب: أحمد فراج
بالصور.. بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة

الأهلي

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية بعد الفوز على كانو سبورت في منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وقطعت البعثة رحلة طويلة تزيد عن 12 ساعة تخللها 2 ترانزيت في دوالا بالكاميرون واديس ابابا باثيوبيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي تدريباته عصر اليوم الاثنين بدون راحة استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش المصري ببرج العرب.

الأهلي يقهر كانو سبورت في عقر داره

انتصر الأهلي على مضيفه كانو سبورت الغيني الإستوائي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الأخير ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ثنائية الأهلي كل من صلاح محسن ووليد سليمان في الدقائق 62 و83 من زمن المباراة.

ويحل كانو سبورت ضيفا على الأهلي في الـ27 من الشهر الجاري في مباراة الإياب.

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