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بالفيديو.. إيهاب الخطيب: كهربا إلى الأهلي في يناير المقبل بنسبة 100%

08:22 م | الإثنين 16 سبتمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. إيهاب الخطيب: كهربا إلى الأهلي في يناير المقبل بنسبة 100%

محمود كهربا

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أكد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي في جريدة "الوطن" على أن الجناح الدولي المصري محمود كهربا، لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، سوف ينتقل بشكل مؤكد إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وقال "الخطيب": "انتشرت العديد من الأخبار في مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول عدم حقيقة اقتراب كهربا من الانتقال إلى صفوف الأهلي في يناير المقبل، لكنني أود أن أؤكد على أن كهربا سينتقل بنسبة 100% إلى صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتابع "الخطيب" حديثه، قائلًا: "انتقال كهربا إلى صفوف الأهلي في يناير سيكون على حساب خروج أيًا من الثنائي أحمد حمدي، أو الظهير الأيسر حسين السيد على سبيل الإعارة إلى أحد الفرق الأخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأكد الخطيب على أن هناك مهاجم قوي ومميز في الطريق للانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن انتقاله للفريق الأحمر سوف يكون على حساب أيًا من الثنائي الذي سوف تتخلص منه إدارة القلعة الحمراء في صفقة بيع نهائي الدولي المغربي وليد أزارو أو الجناح النيجيري جونيور أجايي.

الجدير بالذكر أن الفريق الأحمر هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة نظيره الزمالك في قمة السوبر المصري، يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر.

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