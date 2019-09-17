طولان: لم يحدث أي تواصل لتدريب المصري.. وإدارة الكرة بمصر تفكر بـ"عشوائية"

نفى حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، حدوث أي تواصل بين إدارة النادي المصري وبينه من أجل تدريب الفريق خلفا لإيهاب جلال.

وقال طولان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لم يحدث تواصل على الإطلاق بيني وبين مسئولي النادي المصري لتدريب الفريق خلفًا لإيهاب جلال".

وتابع حديثه منتقدًا إدارة اتحاد الكرة لملف مدرب منتخب مصر الجديد: "إدارة الكرة في مصر تفكر بعشوائية ودون تخطيط، وحذرت من تلك العشوائية في وقت سابق، إدارة الكرة في مصر لابد أن يتواجد بها أشخاص محترفة".

فرج عامر ينفي اتفاق اتحاد الكرة مع حسام حسن

نفى المهندس محمد فرج عامر، اجتماع حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الاول بالنادي مع مسئولين باتحاد الكرة لقيادة المنتخب المصري في الفترة القادمة.

وقال عامر في تصريح له اليوم العميد لم يلتقي بأى مسؤول من اتحاد الكرة ولم يغادر الاسكندرية كما روج البعض.

وأضاف فرج عامر: "لم أتلقي اية اتصالات من مسئولي اتحاد الكرة وإن حدث لن أقف في طريقه".