أحدث الأخبار

أخر الأخبار

اللجنة الأولمبية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الدول العربية بشأن التحكيم الرياضي في مصر والدول العربية

فرج عامر: لن نمانع انتقال حسام حسن لتدريب المنتخب

خالد جلال: أشركت لاعبين رغم علمي برحيلهم بهدف تسويقهم

حسن شحاتة: حزين بسبب وضعي في مقارنات مع حسام حسن وايهاب جلال

طولان: لم يحدث أي تواصل لتدريب المصري.. وإدارة الكرة بمصر تفكر بـ"عشوائية"

12:03 ص | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
طولان: لم يحدث أي تواصل لتدريب المصري.. وإدارة الكرة بمصر تفكر بـ"عشوائية"

حلمي طولان

أخبار متعلقة

نفى حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، حدوث أي تواصل بين إدارة النادي المصري وبينه من أجل تدريب الفريق خلفا لإيهاب جلال.

وقال طولان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لم يحدث تواصل على الإطلاق بيني وبين مسئولي النادي المصري لتدريب الفريق خلفًا لإيهاب جلال".

وتابع حديثه منتقدًا إدارة اتحاد الكرة لملف مدرب منتخب مصر الجديد: "إدارة الكرة في مصر تفكر بعشوائية ودون تخطيط، وحذرت من تلك العشوائية في وقت سابق، إدارة الكرة في مصر لابد أن يتواجد بها أشخاص محترفة".

فرج عامر ينفي اتفاق اتحاد الكرة مع حسام حسن

نفى المهندس محمد فرج عامر، اجتماع حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الاول بالنادي مع مسئولين باتحاد الكرة لقيادة المنتخب المصري في الفترة القادمة.

وقال عامر في تصريح له اليوم العميد لم يلتقي بأى مسؤول من اتحاد الكرة ولم يغادر الاسكندرية كما روج البعض.

وأضاف فرج عامر: "لم أتلقي اية اتصالات من مسئولي اتحاد الكرة وإن حدث لن أقف في طريقه".

أخبار قد تعجبك

ميتشو يُعيد ثلاثى الزمالك لـ"الدكة" بعد السقوط فى السنغال

استطلاع رأى

  • اوراوا ريد دياموندز

    اوراوا ريد دياموندز

  • 0

    :

    0

    12:30 PM

    دوري أبطال آسيا
  • شنغهاي

    شنغهاي

  • الهلال

    الهلال

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    دوري أبطال آسيا
  • الاتحاد

    الاتحاد

  • نادي المحرق الرياضى

    نادي المحرق الرياضى

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • النادي الرياضي القسنطينى

    النادي الرياضي القسنطينى

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • سلافيا براج

    سلافيا براج

  • ليون

    ليون

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • زينيت سان بيترسبورج

    زينيت سان بيترسبورج

  • ريد بول سالزبورج

    ريد بول سالزبورج

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • جينك

    جينك

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليل

    ليل

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • برشلونة

    برشلونة

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • نابولي

    نابولي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليفربول

    ليفربول

  • ظفار

    ظفار

  • 0

    :

    0

    03:40 PM

    دوري المحترفين العماني
  • فنجاء

    فنجاء

  • السيب

    السيب

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • النصر

    النصر

الأكثر قراءة

بالفيديو.. شاهد هدفي الأهلي بشباك كانو سبورت في مباراة لم تذاع

ميتشو يُعيد ثلاثي الزمالك لـ"الدكة"

قبل قمة 20 سبتمبر.. انسحاب الأهلي والزمالك من مواجهتين في السوبر
مكافآت خاصة للاعبى الأهلى.. والأشعة تحسم مصير أزارو قبل السوبر