شوبير: حسام حسن وافق على تدريب منتخب مصر.. واشترط وجود شقيقه في الجهاز

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حسام حسن
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، موافقة حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، على تدريب المنتخب الوطني الأول، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر.
وقال "شوبير" في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: "مفاجأة .. حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر دون جهازه الفني المعاون ويشترط وجود إبراهيم حسن ووليد بدر".
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار وأنه سيوافق على رحيل حسام حسن لتدريب المنتخب إذا استقر اتحاد الكرة على تعيينه.
وقال فرج عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "مصلحة مصر أهم من سموحة رغم تضرره من رحيل مديره الفني قبل انطلاق الدوري بأيام قليلة".
وأضاف: "حتى الآن لم يتواصل اتحاد الكرة مع حسام حسن والجميع بات ينتظر حسم هذا الملف في أقرب وقت".
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