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رسميا.. انطلاق كأس مصر أول نوفمبر المقبل

12:31 م | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
رسميا.. انطلاق كأس مصر أول نوفمبر المقبل

حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة

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حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، الأول من نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي يحمل لقبها نادي الزمالك.

وووفق الجدول المعلن، تتوقف مسابقة الدوري الممتاز بعد الأسبوع السادس لإقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر للموسم الجديد 2019 -2020.

وكان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا جدول الدوري الممتاز الجديد، والمقرر أن ينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري على أن ينتهي مايو المقبل.

مراعاة مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما

وكان حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات، قد أكد أنه ترك مساحة زمنية مناسبة قبل وأثناء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، حرصا على مسيرة المنتخب الوطني الأولمبي، علما بأنه قد تقام خلال هذه الفترة مباراة مؤجلة لطلائع الجيش، من مؤجلاته بسبب مشاركته في كأس العالم العسكرية.

وأوضح الزناتي، إن احتمالات التعديل بجدول الدوري تنحصر في ثلاث حالات فقط، هي تعديل الملعب بطلب من الجهات الأمنية، وتغيير مواعيد مباريات الفرق المشاركة أفريقيا حسب موقفها من البطولة الإفريقية، فيما تتحدد مواعيد الفرق المشاركة عربيا وفق قرعة كل دور حسب نظام البطولة العربية.

  

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