عاجل| دعوى قضائية من 3 أندية لإيقاف انطلاق الدوري

أقامت أندية بتروجت والنجوم والداخلية دعوى مستعجله اليوم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد اتحاد الكرة، لوقف انطلاق الدوري الممتاز وإيقاف تنفيذ جدول الدوري العام لموسم 2019/2020.

وأقامت الأندية الثلاثة اليوم الدعوى أمام المستشار أحمد أبوالعلا الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي والمستشار أحمد إسماعيل الأمين العام المساعد لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تحت رقم 24 لسنة 3 ق لعام 2019 الجانب المستعجل أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم، وتحدد لها جلسة غدا الأربعاء للنظر.

بتروجت والنجوم والداخلية تطالب بعودتها للدوري الممتاز

وطلبت الأندية الثلاثة في صحيفة الدعوى، إيقاف تنفيذ قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن جدول مسابقة الدوري العام 2019/2020، وما يترتب عليه أثار، ومن بينها إعادة القرعة والجدول بعد إضافتها إلى المسابقة واستعاضة المباريات التي لم يشارك فيها الأندية الثلاثة إلى مدة الموسم الكروي نفاذا لحجية الحكم المستعجل الصادر لصالحها في الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 بإلغاء هبوطها لقسم الثاني، على أن ينفذ بالمسودة وبدون إعلان.