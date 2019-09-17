غدًا.. طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

يطرح الاتحاد المصري لكرة القدم، تذاكر مباراة السوبر الخاصة بين الأهلي والزمالك، غدًا الأربعاء، في منافذ البيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن المنافسة على حصد لقب السوبر المحلي.

ووافقت الجهات الأمنية، على حضور 10 آلاف مشجع مناصفة بين جماهير الأهلي والزمالك.

خريطة حضور الجماهير مباراة السوبر

حدد الاجتماع الأمني لمباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، باستاد برج العرب عن خط سير الجماهير إلى الاستاد.

ويسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21، أما جمهور الأهلي فسوف يسلك مدخل الهوارية من الصحراوي.

وتم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك، وتحدد بوابة 10 لدخول حاملي تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة 2، لدخول حاملي الدرجة الأولى.

فيما تم تحديد بوابة 7، لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادي الأهلي، وبوابة 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي.

فيما تم تحديد بوابة 4، لدخول الفريقين، وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم ب 150 صحفيا و75 مصورا.

وتترقب جماهير الكرة المصرية ما تسفر عنه مباراة السوبر المقرر أن تجمع الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء الجمعة المقبل، لاسيما وأن المباراة حاسمة ولابد من تحديد الفائز باللقب.

أزارو يخضع لفحص طبي في الأهلي

وفي سياق متصل، يخضع وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، لفحص طبي جديد تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على آخر المستجدات في إصابة الركبة، التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في الأجندة الدولية.

وكان أزارو، قد خضع لجلسة علاج طبيعي وثانية في "الجيم" أمس الإثنين، ويسعى الجهاز الطبي اليوم، للتعرف على مدى التحسن في حالة اللاعب.

وغاب أزارو، عن مباراة كانو سبورت، التي أقيمت في غينيا الاستوائية، مساء السبت الماضي، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بعد رفض الجهاز الفني المجازفة باللاعب وإشراكه في المباراة، لمنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة.