الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك بمعسكر مغلق.. ويمنع لاعبيه من "السوشيال ميديا"

استقر الجهاز الفنى لفريق الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على الدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الزمالك، فى السوبر المحلى، المقرر إقامتها فى ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد غد الجمعة.

وفرض سيد عبدالحفيظ تعليمات خاصة للاعبى الفريق قبل مواجهة الزمالك، حيث طالبهم بالتركيز الشديد، والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعى "سوشيال ميديا"، وعدم التحدث إعلامياً لأى جهة قبل المباراة، محذراً اللاعبين بعقوبات كبيرة حال عدم تنفيذ التعليمات، وشدد على اللاعبين وخاصة الكبار، بأهمية الحفاظ على التركيز، وتوفير مناخ جيد للاعبين وتوجيههم، خاصة الجدد منهم قبل هذه المباراة، لحصد أول بطولة.

فى سياق متصل، بدأ المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، خلال التدريبات الأخيرة فى تحفيظ لاعبى الوسط والمدافعين بعض المهام الخاصة لإيقاف خطورة ثلاثى الزمالك أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد، قبل مواجهة الغريم التقليدى الزمالك فى السوبر، بعد تألقهم اللافت للنظر مع الفريق الأبيض فى الفترة الأخيرة، حيث يعتبرهم المدير الفنى للأحمر أحد أهم أسباب انتصارات الزمالك تحت قيادة ميتشو.

تعليمات خاصة لثنائي الدفاع ياسر إبراهيم ومحمود متولى

ووجه المدير الفنى تعليمات خاصة لثنائى الدفاع ياسر إبراهيم ومحمود متولى خلال التدريبات الأخيرة، حول كيفية التحرك لمنع الثلاثى من الوصول لمرمى محمد الشناوى، بجانب بعض الجلسات الخاصة معهم لتهيئتهم نفسياً وذهنياً للمباراة المرتقبة.

من جهة أخرى، حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، غرامة مالية قدرها ٥٠٠ دولار تُخصم من مستحقات أى لاعب يزيد وزنه بمقدار كيلوجرام واحد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما فوجئ السويسرى بخلل فى ميزان اللاعبين اليومى، وطلب السويسرى من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ إعلان تلك العقوبة على اللاعبين وفق الأسس المتبعة فى القلعة الحمراء، كما حرص على إبلاغ اللاعبين بالخضوع لعملية الوزن كل ٤٨ ساعة قبل بدء المران الجماعى للفريق.

فى سياق مختلف، يخضع كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق، لفحص طبى بعد مباراة الزمالك المحدد لها مساء الجمعة المقبل فى بطولة السوبر لتحديد موعد بدء المرحلة المقبلة من التأهيل التى يخضع لها لمدة ٤٠ يوماً وفق البرنامج المحدد له من الجهاز الطبى المعالج له فى ألمانيا، وذلك بعد خضوعه لجراحة تنظيف مجدداً فى الركبة خلال الشهر الماضى.

من ناحية أخرى، أقام مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب أمس الأول الاثنين حفل تكريم لأبطال النادى الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة فى جميع اللعبات وقطاع ذوى الاحتياجات الخاصة فى حضور أعضاء مجلس الإدارة والأبطال الرياضيين المكرمين.

وحرص مجلس الإدارة خلال الحفل على دعم مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة، حيث تم عرض فيديو يتضمن أغنية تحفيزية خاصة مهداة للاعب، مع عرض لقطات من الأهداف والتدريبات التى شارك فيها، وخلال عرض الفيديو والأغنية حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس على الوقوف، تحية ودعماً لـ«مؤمن زكريا» الذى يسافر خلال الأيام المقبلة فى رحلة علاجية لألمانيا.

ووجه محمود الخطيب، رئيس النادى، التهنئة للاعبين واللاعبات الذين حققوا بطولات وإنجازات للنادى والمنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية، واستحقوا التكريم اليوم من النادى، وقال الخطيب: "أبنائى الأعزاء أبطال الأهلى فى المحافل العربية والقارية والعالمية، زملائى فى مجلس الإدارة.. الإدارة التنفيذية والرياضية.. يسعدنى أن أكون معكم فى حفل تكريم لكل المجتهدين، كل من تحدى صعوبات كثيرة حتى وصل إلى منصّة التتويج العربية أو القارية أو العالمية، سعداء للغاية بما حققه أبناء الأهلى من نجاحات رائعة على جميع الأصعدة.. نجاحات رفعت اسم بلدنا ونادينا الغالى عالياً".

وأكد "الخطيب"، أن الأهلى فخور بجميع هؤلاء الأبطال ممن اجتهدوا وحققوا بطولات أسعدت الجميع، وهذه النجاحات تجعلهم فخورين بأنفسهم وبما حققوه، لأن التاريخ سيكتب ذلك فى سجلاته.