ميتشو يُظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ويحذر المدافعين من "هوائيات" الأحمر

واصل أمس فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادى بميت عقبة استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم الجمعة على بطولة السوبر المصرى باستاد برج العرب.

وركز ميتشو، المدير الفنى للفريق على معالجة الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها اللاعبون فى المواجهة الماضية أمام جينيراسيون فوت السنغالى بدورى أبطال أفريقيا، التى خسرها الأبيض بهدفين لهدف من أجل تفاديها خلال المباراة المقبلة.

وحذر ميتشو، المدافعين من الكرات العالية التى يمتاز بها لاعبو الأهلى، وطلب منهم عدم ترك مساحات كبيرة أمامهم، كما ركز المدير الفنى على خط الهجوم، بعد الظهور السيئ فى المواجهة الماضية وعدم الفاعلية الهجومية على مرمى الخصم سوى فى هجمات قليلة طوال الـ90 دقيقة، مؤكداً أن المباراة المقبلة لا تحتمل أى تهاون على المستوى الهجومى أو الدفاعى، ولا بد من استغلال أنصاف الفرص مثلما حدث فى مواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وشدد المدير الفنى على أن التهاون مرفوض تماماً فى مباراة السوبر، وهدد اللاعبين بشكل مباشر بتأكيده أن أى لاعب لن ينفذ المطلوب منه خلال المباراة لن يكون له مكان معه بالتشكيل الأساسى خلال الفترة المقبلة، سواء فى المباريات المحلية أو الأفريقية.

مجلس الزمالك يستقر على استمرار المغربى خالد بوطيب

من ناحية أخرى، استقر مجلس الزمالك على استمرار المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد فشل تسويقه خلال فترة الانتقالات الحالية لظهوره بمستوى متواضع خلال الفترة الماضية، علاوة على إصابته المتكررة منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من أنطاليا سبور التركى.

وعقد أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق، جلسة مع ميتشو، المدير الفنى للفريق لمناقشة استمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة مع وعد بالتعاقد مع المهاجم التنزانى تشونجا لاعب فريق أورلاندو الجنوب أفريقى خلال فترة الانتقالات المقبلة لضيق الوقت فى الفترة الحالية، وغلق باب القيد، علاوة على انشغال الفريق بالمباريات والبطولات المختلفة التى يشارك فيها الأبيض.

على صعيد آخر، عقد إسلام جابر، لاعب الفريق، جلسة مع المدير الفنى، وناقش معه العودة لتشكيل الفريق بعد استبعاده خلال الفترة الماضية وعدم دخوله فى قائمة الفريق، وأكد المدير الفنى للاعب أنه لا يظلم أحداً، وسوف يمنحه فرصة المشاركة فى المباريات المقبلة، وأن استبعاده يعود لوجهة نظر فنية فقط دون أى أغراض أخرى، وعليه إثبات نفسه فى التدريبات أولاً حتى يشارك فى المباريات.

من ناحية أخرى، وعد أمير مرتضى ثلاثى الفريق طارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعة بعقد جلسة معهم بعد الانتهاء من مباراة السوبر للتشاور حول قيمة عقودهم وطلباتهم المادية، مشدداً عليهم بأن الفوز ببطولة السوبر على حساب الأهلى سيكون دافعاً أمام إدارة النادى لزيادة قيمة عقودهم بشكل كبير جداً، على حد وصفه، وتنفيذ وعد وضع جمعة وعلاء فئة أولى فى العقود.