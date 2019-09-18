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عاجل.. بالفيديو.. لورينتي يحرز ثاني أهداف نابولي في شباك ليفربول

10:52 م | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. بالفيديو.. لورينتي يحرز ثاني أهداف نابولي في شباك ليفربول

ليفربول ونابولي

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نجح فريق نابولي في إحراز ثاني أهدافه في شباك ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على سان باولو في إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز ثاني أهداف نابولي في تلك المواجهة لورينتي، في الدقيقة 92.

    

ويقع فريق ليفربول بالمجموعة الخامسة من البطولة الأوروبية الكبيرة رفقة أندية نابولي الإيطالي، ريد بول سالزبورج النمساوي، وجنك البلجيكي.

يذكر أن فريق ليفربول هو بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انتصاره على مواطنه توتنهام في نهائي تلك البطولة الأوروبية الكبيرة.

ويحتل الريدز حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا برصيد 15 نقطة، حققها الفريق الإنجليزي الكبير من 5 انتصارات متتالية له.

وجاء تشكيل فريق ليفربول خلال تلك المواجهة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندي روبرتسون.

 خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل نابولي كالتالي:

ميريت، دي لورنزو، مانولاس، كوليبالي، ماريو روي، آلان، فابيان، كاليخون، إنسيني، ميرتينز، لوزانو.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول نجح في التتويج بأول بطولاته هذا الموسم وهي بطولة السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشيلسي.

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