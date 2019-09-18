التصويت يحسم اسم مدرب منتخب مصر.. وصراع بين "جلال وحسام"

اقتربت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، من إعلان اسم المدير الفني لمنتخب مصر، لخلافة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب، والذي أقيل عقب الخروج المبكر للفراعنة من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الصمري، اجتماعاً هامًا غدًا الأربعاء، لحسم ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الذي سيتولى المهمة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع التصويت على اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، حيث يضع مسئولو اللجنة المؤقتة إيهاب جلال كخيار أول حتى الآن، ويأتي حسام حسن في المرتبة الثانية.

شوبير يعلن موافقة حسام حسن على تدريب المنتخب

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أعلن أمس الإثنين موافقة حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، على تدريب المنتخب الوطني الأول، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر.

وقال "شوبير" في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: "مفاجأة .. حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر دون جهازه الفني المعاون ويشترط وجود إبراهيم حسن ووليد بدر".