بركات للاعبي الأهلي: عليكم أن تكونوا أصحاب شخصية.. "وماتستخبوش في الملعب"

وجه محمد بركات، نجم فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأحمر الحاليين، مطالبًا إياهم بأن يكونوا أصحاب شخصية لتقديم موسم قوي.

وقال بركات خلال حواره مع إسلام الشاطر، في برنامج "سهرة مع"، المذاع على قناة الأهلي الرسمية، إنه غير سعيد بما قدمه اللاعبون خلال المواسم الماضية، رغم تحقيق الفريق للقب الدوري في النهاية.

وأضاف بركات: "اللي بيحصل مع الأهلي الفترة الماضية لا يليق، ماينفعش تكون مابتعرفش تكسب خارج أرضك، الأهلي طول عمره بيلعب برة زي جوة وبيقدر يكسب في أي مكان".

وتابع: "ماينفعش تقعد فترة طويلة مابتكسبش برة أرضك، وماينفعش تبقى كسبان الترجي 3 على أرضك، وتخرج في تونس تخسر 3 بالشكل دة، انت ماروحتش بهجمة واحدة طول الماتش".

وواصل حديثه: "أنا بقول الكلام دة وأتمنى إن ماحدش يزعل، انت كسبت الدوري بعد ما كنت متأخر والزمالك ساعدك لما وقع، لكن اتمنى دة مايتكررش".

بركات: خماسية صن داونز كانت كارثة

واستكمل: "خماسية صن داونز كانت كارثة ولا يليق بالأهلي إنه يخسر 5، واليوم دة كان صعب عليا جدًا وطلبت من متعب نجتمع باللاعبين الكبار في الفريق عشان نشوف دة بيحصل ليه".

وطالب بركات لاعبي الأهلي بأن يكونوا أصحاب شخصية في الملعب قائلًا: "لاعيبة الأهلي لازم تكون شخصيتها قوية في الملعب، انت بتلعب في الأهلي، على المستوى الفني لاعيبة الأهلي لا غبار عليهم، لكن لازم يكون عندهم شخصية وروح في الملعب".

وتابع: "وبقول للاعيبة الأهلي ساعدوا بعض في الملعب، ماينفعش يبقى لاعب في الأهلي وبيستخبى في الملعب، ماينفعش تهرب، حسام غالي كان أكتر لاعب بيساعدنا في الملعب وبيظهرلنا طول الوقت، ولازم اللاعيبة الحاليين يعملوا كدة ومايهربوش".