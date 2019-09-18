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عاجل.. الأهلي يستقر على استبعاد "أزارو" من لقاء السوبر بسبب الإصابة

02:29 ص | الأربعاء 18 سبتمبر 2019
كتب: على سمير - حسين غريب
عاجل.. الأهلي يستقر على استبعاد "أزارو" من لقاء السوبر بسبب الإصابة

وليد أزارو

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على استبعاد المغربي وليد أزارو، من قائمة الفريق لخوض مباراة كأس السوبر، أمام الزمالك، والمقرر لها الجمعة المقبل، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

وجاء قرار استبعاد "أزارو" بعد أن أبلغ الجهاز الطبي للفريق، رينيه فايلر بإراحة مهاجم الفريق وعدم المجازفة باللاعب في لقاء السوبر أمام الزمالك، لعدم خسارة مجهوداته في انطلاقة الدوري بالموسم الجديد، وذلك على هامش الإصابة التي لحقت به مؤخرًا على مستوى الركبة خلال مشاركته مع منتخب المغرب في الأجندة الدولية.

وغاب أزارو، عن مباراة كانو سبورت التي أقيمت في غينيا الاستوائية، مساء السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بعد رفض الجهاز الفني المجازفة باللاعب وإشراكه في المباراة؛ لمنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

الفريق يواصل استعدادته لمواجهة الزمالك 

وفي سياق متصل، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الخامسة مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي قد أدى مرانه بداية من أول أمس الإثنين دون الحصول على راحة بعد العودة من غينيا الاستوائية وخوض مباراة الذهاب في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا أمام كانو سبورت، والتي فاز فيها بهدفين دون رد.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء تقسيمة قوية في المران المسائي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك علي كأس السوبر المحلي.

واشتمل المران على فقرات بدنية وخططية مكثفة، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة قوية مع التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية.

 

 

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