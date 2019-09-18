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السيد حمدي: تعرضت للظلم داخل الأهلي.. والظروف أجبرتني على الاعتزال

04:33 ص | الأربعاء 18 سبتمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
السيد حمدي: تعرضت للظلم داخل الأهلي.. والظروف أجبرتني على الاعتزال

السيد حمدي

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كشف السيد حمدي لاعب النادي الأهلي والترسانة السابق عن سبب اتخاذه قرار الاعتزال في تلك الفترة بعد خوضه جولة كبيرة في العديد من الأندية المصرية طوال مسيرته. 

وقال "حمدي"، خلال استضافته مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون"، إن تعرض للإصابة في قطع في الرباط الصليبي العام الماضي أثناء لعبه في نادي الترسانة، وعمل بعد ذلك على التأهيل، ومن ثم اتخذ قرار الاعتزال، مشيرا إلى أن الظروف التي أجبرته على ذلك

وتابع: "الإصابة جاتلي وانا عندي 35 سنة، والإصابة في سن زي ده بتنزل من المعنويات، وانا خدت القرار وأنا بتأهل، كنت حاسس إني مش هرجع، خصوصا إن عانيت كثيرا في دوري الدرجة الثانية".

وأردف أنه يفكر في الوقت الحالي إلى التوجه لمجال التدريب أو التحليل في أحد القنوات الفضائية، موضحا أنه يرى في نفسه إمكانية تحليل المباريات. 

واستطرد: "أنا حسيت إني اتظلمت في النادي الأهلي، ومشيت بدري، بدايتي كانت صعبة جدا هناك، رحت النادي الأهلي وحصل بعدها ثورة وأحداث بورسعيد، مكنش فيه لعب كتير غير في دوري الأبطال فمكنتش متشاف كويس، وآخر مواسمي مع الفريق أيضا ظُلمت بسبب تغيير المدربين". 

اعتزال السيد حمدي 

وأعلن السيد حمدي اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي وذلك عقب عودة اللاعب من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأخيرة.

وخاض السيد حمدي جولة كبيرة في مشواره الكروي بين الأندية المصرية ومن أبرز الأندية التي لعب لصفوفها نادي الأهلي، والترسانة، وبتروجيت ومصر المقاصة. 

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