أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بلدية المحلة يتعاقد مع مدافع المنصورة موسمين

عاجل| الاتحاد التركي يحيل محمد النني لمجلس التأديب

خالد بيبو: الأهلي أخفى إصابة مؤمن زكريا.. والخطيب كان يحجز له الطبيب

ليفربول يكرر خيبة ميلان.. صلاح الأقل تقييما ضد نابولي وأزمته مع ماني تظهر

100 جنيه للدرجة الثالثة.. أسعار تذاكر مباراة سوبر الأهلي والزمالك

11:24 ص | الأربعاء 18 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
100 جنيه للدرجة الثالثة.. أسعار تذاكر مباراة سوبر الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أخبار متعلقة

أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أسعار تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل بملعب برج العرب.

ووفق المعلن، ستكون أسعار التذاكر 100 جنيه للدرجة الثالثة و350 جنيه للدرجة الأولى، في المباراة التي تقام بحضور 10 آلاف متفرج، بواقع 5 آلاف مشجع للأهلي ومثلهم للزمالك.

أزمة بسبب الحكام الأجانب لمباراة السوبر

يذكر أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، تواجه أزمة كبيرة في استقدام طاقم تحكيمي مميز من أوروبا، لإدارة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك، بسبب تزامن إقامة اللقاء مع مواعيد الدوريات في أوروبا، المحدد لها يوما السبت والأحد، وهو ما يمثل عقبة أمام اللجنة التي تسعى للاستعانة بحكم من الفئة الأولى.

 

أخبار قد تعجبك

الأهلى يستعد لمواجهة الزمالك بمعسكر مغلق.. ويمنع لاعبيه من "السوشيال ميديا"

استطلاع رأى

  • أولمبياكوس

    أولمبياكوس

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • كلوب بروج

    كلوب بروج

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • دينامو زغرب

    دينامو زغرب

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • لوكوموتيف موسكو

    لوكوموتيف موسكو

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • سرفينا زفيزدا

    سرفينا زفيزدا

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • شاختار دونيسك

    شاختار دونيسك

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • كاشيما انتلرز

    كاشيما انتلرز

  • 0

    :

    1

    12:00 PM

    دوري أبطال آسيا
  • جوانجزو إيفرجراند

    جوانجزو إيفرجراند

الأكثر قراءة

شاهد.. بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال

رغم صلح الثنائي الأفريقي.. أزمة جديدة تضرب ليفربول بسبب محمد صلاح وماني
ميتشو يُظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ويحذّر من "هوائيات" الأحمر