100 جنيه للدرجة الثالثة.. أسعار تذاكر مباراة سوبر الأهلي والزمالك

أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أسعار تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل بملعب برج العرب.

ووفق المعلن، ستكون أسعار التذاكر 100 جنيه للدرجة الثالثة و350 جنيه للدرجة الأولى، في المباراة التي تقام بحضور 10 آلاف متفرج، بواقع 5 آلاف مشجع للأهلي ومثلهم للزمالك.

أزمة بسبب الحكام الأجانب لمباراة السوبر

يذكر أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، تواجه أزمة كبيرة في استقدام طاقم تحكيمي مميز من أوروبا، لإدارة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك، بسبب تزامن إقامة اللقاء مع مواعيد الدوريات في أوروبا، المحدد لها يوما السبت والأحد، وهو ما يمثل عقبة أمام اللجنة التي تسعى للاستعانة بحكم من الفئة الأولى.