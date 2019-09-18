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الأمن يحدد خطوط سير جمهوري الأهلي والزمالك للذهاب إلى ملعب برج العرب

03:52 م | الأربعاء 18 سبتمبر 2019
كتب: باسم الصبروتي
الأمن يحدد خطوط سير جمهوري الأهلي والزمالك للذهاب إلى ملعب برج العرب

جمهور الأهلي والزمالك

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قال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إنه تم تحديد خطوط سير جماهير فريقي الأهلي والزمالك إلى ملعب إستاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر، مساء الجمعة، بستاد برج العرب.

وأضاف المصدر أن جمهور نادي الزمالك سوف يسلك محور التعمير عن طريق الكيلو 21 للوصول إلى ملعب المباراة، أما جمهور نادي الأهلي فسوف يسلك مدخل الهوارية من الطريق الصحراوي وذلك تجنبا لحدوث مشادات بينهما أو أي أعمال الشغب بين الجمهوريين.

تحديد دخول الجماهير من أرقام البوابات 

كما تم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة رقم 10 لدخول حاملي تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة رقم 2 لدخول حاملي الدرجة الأولى.

بينما تم تحديد البوابة رقم 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادي الأهلي والبوابة رقم 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي.

وأكد المصدر أنه تم تحديد البوابة رقم 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم ب 150 صحفيا و75 مصورا، وذلك للخروج بشكل حضاري ومشرف للكرة المصرية.

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