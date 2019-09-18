عاجل.. إيهاب جلال يتفوق على حسام حسن في تصويت اتحاد الكرة حول مدرب المنتخب الجديد

قال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم للوطن سبورت، إن ايهاب جلال المدير الفني للمصري، يتفوق على حسام حسن مدرب سموحة في التصويت داخل اتحاد الكرة لتولي أحدهما تدريب منتخب مصر.

وحصل حسام حسن على صوت عمرو الجنايني رئيس اللجنة فقط، بينما أبدى بقية الأعضاء تأييدهم لإيهاب جلال.

وكانت مصادر خاصة أكدت لـ"الوطن سبورت" في وقت سابق، على أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري سيكون الخيار الأول أمام اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الجبلاية، ومن بعده حسام حسن المدير الفني لسموحة.

على جانب آخر، أشارت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، تأخر بسبب وجود أزمة حول حسم أسماء جهاز الفراعنة المعاون.

وأضافت سحر عبدالحق على أن الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني سيتم إعلانه خلال ساعات.

وفي ذات السياق كان الإعلامي أحمد شوبير، قد أكد في وقت سابق على أن نقطة الخلاف بين مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وإيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، من أجل تدريب المنتخب، هي مدرب حراس المرمى.

وعلق شوبير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتالي: "نقطة الخلاف الرئيسية بين إيهاب جلال، واتحاد الكرة حول مدرب حراس المرمى الجديد للفراعنة".

وتابع أحمد شوبير: "إيهاب مصمم على مصطفي كمال واتحاد الكرة طلب أيمن طاهر في الجهاز الفني لإيهاب جلال"، وأكمل: "الجهاز يضم طارق مصطفى وحمد إبراهيم ومحمد شوقي ومصطفي كمال وعماد متعب مديرا للكرة".

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم السابق قرر إقالة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعد خروج الفراعنة المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي أقيمت فعالياتها في مصر على يد جنوب أفريقيا بدور الـ16، وذلك قبل أن يتقدم جميع أعضاء الجبلاية باستقالتهم في النهاية.