أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بطولة الجمهورية.. الزمالك يكتسح المقاصة بسداسية

فيليكس وكوستا يقودان هجوم أتليتكو مدريد أمام يوفنتوس

بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

ليندلوف يُجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2024

عاجل.. إيهاب جلال يتفوق على حسام حسن في تصويت اتحاد الكرة حول مدرب المنتخب الجديد

07:06 م | الأربعاء 18 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
عاجل.. إيهاب جلال يتفوق على حسام حسن في تصويت اتحاد الكرة حول مدرب المنتخب الجديد

حسام حسن وإيهاب جلال

أخبار متعلقة

قال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم للوطن سبورت، إن ايهاب جلال المدير الفني للمصري، يتفوق على حسام حسن مدرب سموحة في التصويت داخل اتحاد الكرة لتولي أحدهما تدريب منتخب مصر.

وحصل حسام حسن على صوت عمرو الجنايني رئيس اللجنة فقط، بينما أبدى بقية الأعضاء تأييدهم لإيهاب جلال.

وكانت مصادر خاصة أكدت لـ"الوطن سبورت" في وقت سابق، على أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري سيكون الخيار الأول أمام اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الجبلاية، ومن بعده حسام حسن المدير الفني لسموحة.

على جانب آخر، أشارت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، تأخر بسبب وجود أزمة حول حسم أسماء جهاز الفراعنة المعاون.

وأضافت سحر عبدالحق على أن الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني سيتم إعلانه خلال ساعات.

وفي ذات السياق كان الإعلامي أحمد شوبير، قد أكد في وقت سابق على أن نقطة الخلاف بين مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وإيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، من أجل تدريب المنتخب، هي مدرب حراس المرمى.

وعلق شوبير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتالي: "نقطة الخلاف الرئيسية بين إيهاب جلال، واتحاد الكرة حول مدرب حراس المرمى الجديد للفراعنة".

وتابع أحمد شوبير: "إيهاب مصمم على مصطفي كمال واتحاد الكرة طلب أيمن طاهر في الجهاز الفني لإيهاب جلال"، وأكمل: "الجهاز يضم طارق مصطفى وحمد إبراهيم ومحمد شوقي ومصطفي كمال وعماد متعب مديرا للكرة". 

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم السابق قرر إقالة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعد خروج الفراعنة المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي أقيمت فعالياتها في مصر على يد جنوب أفريقيا بدور الـ16، وذلك قبل أن يتقدم جميع أعضاء الجبلاية باستقالتهم في النهاية.

  

أخبار قد تعجبك

الأهلى يستعد لمواجهة الزمالك بمعسكر مغلق.. ويمنع لاعبيه من "السوشيال ميديا"

استطلاع رأى

  • دينامو زغرب

    دينامو زغرب

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • لوكوموتيف موسكو

    لوكوموتيف موسكو

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • سرفينا زفيزدا

    سرفينا زفيزدا

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • شاختار دونيسك

    شاختار دونيسك

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • كاشيما انتلرز

    كاشيما انتلرز

  • 1

    :

    1

    12:00 PM

    دوري أبطال آسيا
  • جوانجزو إيفرجراند

    جوانجزو إيفرجراند

  • أولمبياكوس

    أولمبياكوس

  • 2

    :

    2

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • كلوب بروج

    كلوب بروج

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

الأكثر قراءة

شاهد.. بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال

رغم صلح الثنائي الأفريقي.. أزمة جديدة تضرب ليفربول بسبب محمد صلاح وماني
ميتشو يُظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ويحذّر من "هوائيات" الأحمر