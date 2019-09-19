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حسام البدري لـ"الوطن سبورت" بعد توليه تدريب المنتخب: شرف انتظرته طويلا

05:15 م | الخميس 19 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وأحمد أبوالليل
حسام البدري لـ"الوطن سبورت" بعد توليه تدريب المنتخب: شرف انتظرته طويلا

حسام البدري

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أكد حسام البدري، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، على أن تدريبه للمنتخب الوطني الأول شرف انتظره طويلا، موجها الشكر الجميع على هذه الثقة الكبيرة في تولي القيادة الفنية للفراعنة.

وقال "البدري" في تصريحاته خاصة لـ"الوطن سبورت":"تدريب المنتخب شرف كبير، وتواصلت مع المسئولين في اتحاد الكرة على تولي هذه المهمة، وأنا جاهز لقيادة الفراعنة في المباريات المقبلة، وسنعمل على تحقيق النجاحات في الفترة المقبلة".

وكان إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، اعتذر عن عدم توليه مهمة تدريب منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، كما أن حسام حسن كان من بين الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب.

رسميا.. حسام البدري مديراً فنياً لمنتخب مصر

جدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة كانت قد قررت تعيين حسام البدري مديراً فنيا لمنتخب مصر

وكانت قرارات اتحاد الكرة كالتالي:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء 18 سبتمبر ما يلي:

أولا: تعيين الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

ثانيا: اعتماد شروط مسابقة بطولة كأس مصر عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها.

ثالثا: اقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالأسكندرية واعتماد برنامج الحفل الذي يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من أساطير اللعبة.

رابعا: اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن جمال الغندور وعضوية كل من:

ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر دري، (مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.

قسم الشئون الفنية: وجيه احمد رئيسا وفهيم عمر وحمدي القاضي وفريد سلطان ومهند دبا.

قسم الشئون المالية: حسام طه قسم الشئون القانونية: صلاح البرى المعد البدنى: سامى فاروق العلاقات العامة: حسام الجوهري.

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