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عاجل.. حسام البدري مديراً فنياً لمنتخب مصر

05:07 م | الخميس 19 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
عاجل.. حسام البدري مديراً فنياً لمنتخب مصر

حسام البدري

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قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، تعيين حسام البدري مديراً فنيا لمنتخب مصر، مع تكليفه بتشكيل الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة.

وأعلن اتحاد الكرة، عن هذا القرار بشكل رسمي، بعد التواصل مع البدري وموافقته على تولي تدريب الفراعنة، خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري.

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