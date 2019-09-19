عاجل.. حسام البدري مديراً فنياً لمنتخب مصر

قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، تعيين حسام البدري مديراً فنيا لمنتخب مصر، مع تكليفه بتشكيل الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة.

وأعلن اتحاد الكرة، عن هذا القرار بشكل رسمي، بعد التواصل مع البدري وموافقته على تولي تدريب الفراعنة، خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري.