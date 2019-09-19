أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الإسماعيلي يكلف أمين صندوق المجلس برئاسة بعثة الفريق في تونس

النني أساسيًا مع بشكتاش بمواجهة سلوفان براتيسلافا في الدوري الأوروبي

البدري رابع أهلاوي يقود منتخب مصر.. آخرهم الجوهري

المصري يحتفل باستمرار إيهاب جلال بعد تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب

بالفيديو.. إيهاب الخطيب يُعلن جهاز البدري في المنتخب ومفاجأة اعتذار عماد متعب

08:01 م | الخميس 19 سبتمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. إيهاب الخطيب يُعلن جهاز البدري في المنتخب ومفاجأة اعتذار عماد متعب

إيهاب الخطيب مدير تحرير جريدة الوطن

أخبار متعلقة

أكد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، أن الثنائي محمد شوقي، وعماد متعب لن يتواجدا بالجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، والذي سوف يقوده حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.

وقال "الخطيب": "اللجنة المؤقتة والمعنية بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الحالية قررت تعيين حسام البدري بشكل رسمي على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني وأعطت الحرية الكاملة له من أجل اختيار جهازه المعاون".

وتابع "الخطيب" حديثه، قائلًا: "اسم محمد شوقي كان مطروحًا من أجل التواجد في الجهاز الفني المعاون للمنتخب الوطني، وذلك أثناء ترشيح إيهاب جلال لقيادة الفراعنة خلال الفترة الماضية، ولكن مع تولي البدري مسئولية تدريب المنتخب، استقر الاتحاد المصري على عدم ترشيح شوقي من جديد للتواجد بالجهاز المعاون على أن يستمر مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة".

الخطيب يكشف عن المرشحين للجهاز المعاون لمنتخب مصر

وواصل "الخطيب" حديثه قائلًا: "طارق مصطفى، وسيد معوض، طارق سليمان، وعضام الحضري أبرز المرشحين للتواجد بالجهاز المعاون الجديد للمنتخب الوطني، فيما خرج عماد متعب من الترشيحات للتواجد بالجهاز الفني المعاون للبدري في المنتخب، وأن السبب الحقيقي وراء خروج الثنائي عماد متعب، ومحمد شوقي من ترشيحات التواجد بالجهاز الفني المعاون للمنتخب الوطني، نظرًا لوجود بعض الخلافات السابقة بين الثنائي وحسام البدري من قبل".

وأكمل "الخطيب" حديثه قائلًا: "من المقرر أن يحسم البدري أسماء الجهاز الفني المعاون للمنتخب الوطني عقب مواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، غدًا، الجمعة، ويفاضل البدري حاليًا بين الثنائي عصام الحضري وطارق سليمان على منصب مدرب حراس المرمى".

وأضاف "الخطيب": "على البدري أن يبدأ سريعًا في مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إرسال خطابات رسمية للأندية الأوروبية التي يسعى لاختيار منها اللاعبين المصريين المحترفين الذين ينوي استدعاؤهم قبل المباراة المرتقبة، التي من المقرر أن يخوضها المنتخب يوم 7 أكتوبر بالأجندة الدولية، وعلى اتحاد الكرة أن يرسل تلك الخطابات للأندية الأوروبية  قبل 15 يوم من تلك المباراة الدولية وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لذا وجب أن يتم إرسال تلك الخطابات غدًا على أقصى تقدير".

أخبار قد تعجبك

الزمالك ينهى استعداداته للسوبر.. و"ميتشو" للاعبين: دفاع الأهلي بطئ

استطلاع رأى

  • رينجرز

    رينجرز

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • إسبانيول

    إسبانيول

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • نادي فيرينتسفاروشي

    نادي فيرينتسفاروشي

  • لودجرتس ريزجارد

    لودجرتس ريزجارد

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • سسيكا موسكو

    سسيكا موسكو

  • جينت

    جينت

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • ألكسندريا

    ألكسندريا

  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • فولفسبيرجر

    فولفسبيرجر

  • روما

    روما

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • نادي سلوفان براتيسلافا

    نادي سلوفان براتيسلافا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • بشكتاش

    بشكتاش

  • بارتيزان بلجراد

    بارتيزان بلجراد

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • إف سي أستانا

    إف سي أستانا

  • بورتو

    بورتو

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • بي أس سي يونج بويز

    بي أس سي يونج بويز

  • ضمك

    ضمك

  • 1

    :

    1

    05:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الشباب

    الشباب

  • العربي

    العربي

  • 2

    :

    1

    03:50 PM

    دوري نجوم قطر
  • الشحانية

    الشحانية

  • الغرافة

    الغرافة

  • 3

    :

    1

    06:00 PM

    دوري نجوم قطر
  • الأهلي

    الأهلي

  • حتا

    حتا

  • 0

    :

    3

    04:45 PM

    دوري الخليج العربي
  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • 2

    :

    0

    04:45 PM

    دوري الخليج العربي
  • الظفراء

    الظفراء

  • الشارقة

    الشارقة

  • 1

    :

    0

    07:15 PM

    دوري الخليج العربي
  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • بني ياس

    بني ياس

  • 0

    :

    1

    07:15 PM

    دوري الخليج العربي
  • عجمان

    عجمان

  • دينامو كييف

    دينامو كييف

  • 1

    :

    0

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • مالمو إف إف

    مالمو إف إف

  • اف سي كوبنهاجن

    اف سي كوبنهاجن

  • 1

    :

    0

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • لوجانو

    لوجانو

  • خيتافي

    خيتافي

  • 1

    :

    0

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • بازل

    بازل

  • 5

    :

    0

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • كراسنودار

    كراسنودار

  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • 3

    :

    2

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • لاسك لينز

    لاسك لينز

  • 1

    :

    0

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • روزنبورج

    روزنبورج

  • كلوج

    كلوج

  • 2

    :

    1

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • رين

    رين

  • 1

    :

    1

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • سيلتك

    سيلتك

  • ستاندارد لييج

    ستاندارد لييج

  • 1

    :

    0

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • 0

    :

    1

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • آرسنال

    آرسنال

  • أبويل

    أبويل

  • 3

    :

    4

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • أف 91 ديديلانجي

    أف 91 ديديلانجي

  • كارباكا اجدام

    كارباكا اجدام

  • 0

    :

    2

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • إشبيلية

    إشبيلية

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس المصري: إيهاب جلال رفض تدريب منتخب مصر

رئيس الزمالك: مباراة السوبر أمام الأهلي تم تقديمها لمدة ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يتفوق على حسام حسن في تصويت اتحاد الكرة حول مدرب المنتخب الجديد
الأهلى جاهز بتشكيل "كانو سبورت" للسوبر.. وصلاح محسن مفاجأة الهجوم