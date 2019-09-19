بالفيديو.. إيهاب الخطيب يُعلن جهاز البدري في المنتخب ومفاجأة اعتذار عماد متعب

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إيهاب الخطيب مدير تحرير جريدة الوطن
أكد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، أن الثنائي محمد شوقي، وعماد متعب لن يتواجدا بالجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، والذي سوف يقوده حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.
وقال "الخطيب": "اللجنة المؤقتة والمعنية بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الحالية قررت تعيين حسام البدري بشكل رسمي على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني وأعطت الحرية الكاملة له من أجل اختيار جهازه المعاون".
وتابع "الخطيب" حديثه، قائلًا: "اسم محمد شوقي كان مطروحًا من أجل التواجد في الجهاز الفني المعاون للمنتخب الوطني، وذلك أثناء ترشيح إيهاب جلال لقيادة الفراعنة خلال الفترة الماضية، ولكن مع تولي البدري مسئولية تدريب المنتخب، استقر الاتحاد المصري على عدم ترشيح شوقي من جديد للتواجد بالجهاز المعاون على أن يستمر مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة".
وواصل "الخطيب" حديثه قائلًا: "طارق مصطفى، وسيد معوض، طارق سليمان، وعضام الحضري أبرز المرشحين للتواجد بالجهاز المعاون الجديد للمنتخب الوطني، فيما خرج عماد متعب من الترشيحات للتواجد بالجهاز الفني المعاون للبدري في المنتخب، وأن السبب الحقيقي وراء خروج الثنائي عماد متعب، ومحمد شوقي من ترشيحات التواجد بالجهاز الفني المعاون للمنتخب الوطني، نظرًا لوجود بعض الخلافات السابقة بين الثنائي وحسام البدري من قبل".
وأكمل "الخطيب" حديثه قائلًا: "من المقرر أن يحسم البدري أسماء الجهاز الفني المعاون للمنتخب الوطني عقب مواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، غدًا، الجمعة، ويفاضل البدري حاليًا بين الثنائي عصام الحضري وطارق سليمان على منصب مدرب حراس المرمى".
وأضاف "الخطيب": "على البدري أن يبدأ سريعًا في مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إرسال خطابات رسمية للأندية الأوروبية التي يسعى لاختيار منها اللاعبين المصريين المحترفين الذين ينوي استدعاؤهم قبل المباراة المرتقبة، التي من المقرر أن يخوضها المنتخب يوم 7 أكتوبر بالأجندة الدولية، وعلى اتحاد الكرة أن يرسل تلك الخطابات للأندية الأوروبية قبل 15 يوم من تلك المباراة الدولية وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لذا وجب أن يتم إرسال تلك الخطابات غدًا على أقصى تقدير".
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