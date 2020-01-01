الاتحاد الدولي يصدر بيانا رسميا بسبب أزمة التصويت لصلاح في جائزة "THE BEST"

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيانًا للرد على المشككين في عملية التصويت التي أجريت في الفترة الأخيرة في جائزة "THE BEST"، وبالأخص محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

وجاء بيان الاتحاد الدولي كالتالي: "شعر فيفا بخيبة أمل لرؤية عدد من التقارير في وسائل الإعلام تتساءل عن نزاهة عملية التصويت لجوائز كرة القدم The Best".

وأكد بيان الاتحاد الدولي: "أن هذه التقارير غير عادلة ومضللة".

وأكمل البيان: "يتم الإشراف على إجراءات التصويت لكل من الجوائز ومراقبتها من قبل مراقب مستقل، في هذه الحالة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) في سويسرا".

وتابع: "يتبع فيفا و PwC قواعد التخصيص وإجراءات الرقابة القياسية ذات الصلة، وفقًا لهذه الإجراءات، طلب فيفا من جميع الاتحادات الأعضاء تقديم استمارات التصويت الخاصة بهم إلكترونيًا وكتابيًا".

وأردف: "يجب أن يتم التوقيع على الوثائق المكتوبة من قبل الأشخاص المسؤولين في الجمعية وكذلك الأشخاص المخولين للتصويت لذلك لكي يكون التصويت صحيحًا، يجب أن يتضمن التوقيعات المعنية وختم الجمعية العضو".

وأضاف البيان: "يمكن لكل من فيفا والمراقب المستقل إثبات أن جميع الأصوات المقدمة وفقًا للقواعد وفي المواعيد النهائية المحددة قد تم أخذها في الاعتبار، وبالتالي لا يوجد أي شك فيما يتعلق بصحة النتيجة".

واختتم: "إذا كانت هناك أي حالة من سوء التصرف وحتى إذا لم يؤثر ذلك على نتيجة التصويت فسيقوم FIFA بالتحقيق في الأمر".

مدرب السودان يشكك في عملية التصويت

قال زدرافكو لوجاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان لكرة القدم، إنه تفاجأ بتغيير صوته لأفضل لاعب في العالم "ذا بيست" من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وأضاف مدرب السودان في تصريحات صحفية: "اخترت محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الأول بجائزة الأفضل في العالم، قبل أن أتفاجأ بتغيير صوتي لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني الذي حصد الجائزة في النهاية".

وتابع: "اخترت صلاح في المركز الأول يليه زميليه بليفربول السنغالي ساديو ماني، ثم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان ثالثا، وكنت قد أخذت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ما حدث فيما بعد".

وفي ذات السياق، نفى قائد منتخب نيكاراجوا، أن يكون قد صوت لصالح ليونيل ميسي، وأنه فوجئ بذهاب صوته في النهاية لميسي في التقرير الرسمي، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

وقال قائد منتخب نيكاراجوا في تصريحات صحفية لصحيفة "لا بارينسا": "لم أصوت لصالح ميسي، لقد فوجئت بأن أكون على قائمة المصوتين لصالح ميسي، وليس هناك أي تفسير لكيفية ظهوره هناك".