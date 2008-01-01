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التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

09:16 م | الجمعة 27 سبتمبر 2019
كتب: أحمد خالد
التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

الجهاز الفني للنادي الأهلي

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استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة كانو سبورت، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة مساء غدا السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد (ياسر إبراهيم)، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: رمضان صبحي، أزارو (حسين الشحات)، صلاح محسن.

مفاضلة في الجبهة اليسرى

ويفاضل فايلر بين أيمن أشرف ومحمود وحيد في الجهة اليسرى، حيث سيدفع بياسر إبراهيم في مركز المساك حال الاعتماد على أيمن في مركز الظهير الأيسر، بينما يدرس فايلر الاعتماد على أزارو في مركز جديد فوق رأس الحربة (الجناح)، حال الاعتماد على صلاح محسن أساسيا. 

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