بالفيديو.. جينراسيون يواصل التصعيد: "من المستحيل مواجهة الزمالك في الإسكندرية"

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جينراسيون فوت السنغالي
تواصل بعثة فريق جينراسيون فوت السنغالي، التصعيد حول موقفها من خوض مواجهة الزمالك ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وكان من المقرر أن يقام اللقاء على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في القاهرة اليوم السبت، قبل أن يتقرر تأجيل المباراة 24 ساعة ونقله إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهو ما يرفضه النادي السنغالي.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن رسميًا عن نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرسلًا خطابًا ينص على ذلك القرار إلى النادي السنغالي.
وفي إطار تمسك الفريق السنغالي بموقفه بلعب اللقاء على ملعب بتروسبورت، قام الموقع الرسمي للنادي، بإصدار بيان يعلن خلاله موقفه، بالإضافة إلى مقطعي فيديو وثقا من خلالهما منعهما من خوض التدريب الأخير الذي يسبق المباراة بـ24 على ملعب بتروسبورت.
وجاء في نص البيان الذي نشره جنراسيون فوت عبر موقعه الرسمي، أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.
وأضاف البيان: كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكين بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت".
واستنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت، مشيرًا: "يجب أن نخوض تدريبنا على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من انطلاقها".
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