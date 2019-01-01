أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو.. برشلونة يتخطى خيتافي بهدفين في الدوري الإسباني

30 أكتوبر موعد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة

خاص.. الزمالك: هناك من يسعى لافتعال الأزمات.. وجينيراسيون يرفض "مقلد" ويلجأ للتصعيد

بالفيديو.. بايرن ميونخ يتجاوز عقبة بادربورن بثلاثية

عاجل.. بعثة فريق جينيراسيون تقرر السفر إلى السنغال فجرا

04:18 م | السبت 28 سبتمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل.. بعثة فريق جينيراسيون تقرر السفر إلى السنغال فجرا

حافلة فريق جينيراسيون

أخبار متعلقة

تغادر بعثة جينيراسيون فوت السنغالي، القاهرة، في الثانية فجر غدا الأحد، حيث كان مقرر أن تخوض مباراة الزمالك بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت، قبل أن يتم تأجيلها من قبل الاتحاد الأفريقي «كاف» إلى الأحد على ملعب برج العرب.

وتمسك مسئولو الفريق السنغالي بعدم التوجه إلى الإسكندرية، لخوض المباراة على ملعب برج العرب غدا، والتمسك بخوضها اليوم على ستاد بتروسبورت.

وهناك محاولات قوية حاليا من نادي الزمالك والاتحاد الأفريقي، لإقناع الفرق السنغالي بالتراجع عن قراره ‘لى أنهم رفضوا كل الحلول حتى الأن.

وعلى جانب أخر، أكد مسؤولو السفارة السنغالية بالقاهرة لمراسل "الوطن سبورت" المتواجد في مقر إقامة بعثة جينراسيون فوت بالقاهرة، أن الاتحاد السنغالي يتحدث مع الفريق كل يوم وليس اليوم فقط وأكدوا لهم بأن موقفهم قوي، ومن ثم ستتوجه البعثة لملعب بتروسبورت اليوم في الخامسة مساء لإثبات حالة منعهم من الدخول.

وأضاف عبدالله سو النائب الثاني للاتحاد السنغالي والمتحدث الرسمي: "نحن في صف جينيراسيون ولا خلاف على ذلك، ومايحدث معه في مصر غير مقبول سواء من الاتحاد الافريقي أو الزمالك".

وفشل وفد الزمالك في إقناع مسئولي النادي السنغالي بالتحرك لملعب برج العرب، كما فشلت محاولات سالم محمد سالم وكيل اللاعبين في إقناع إدارة النادي السنغالي بالتراجع عن موقفهم وعدم خوض اللقاء في برج العرب.

أخبار قد تعجبك

البدرى يدرس منح شارة الكابتن لـ"السعيد".. وصلاح البديل حال رفض الجبلاية

استطلاع رأى

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ديجون

    ديجون

  • موناكو

    موناكو

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • نيس

    نيس

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليل

    ليل

  • ميتز

    ميتز

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • تولوز

    تولوز

  • أنجيه

    أنجيه

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أميان

    أميان

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • غرناطة

    غرناطة

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • ليجانيس

    ليجانيس

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • الرائد

    الرائد

  • 0

    :

    0

    07:15 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيحاء

    الفيحاء

  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • النصر

    النصر

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • كانو سبورت

    كانو سبورت

  • ساسولو

    ساسولو

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    0

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • جرونينجين

    جرونينجين

  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • حسنية أكادير

    حسنية أكادير

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • الاتحاد طرابلس

    الاتحاد طرابلس

  • نهضة بركان

    نهضة بركان

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • أشانتي غولد

    أشانتي غولد

  • قطر

    قطر

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    دوري نجوم قطر
  • الخور

    الخور

  • الغرافة

    الغرافة

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    دوري نجوم قطر
  • السيلية

    السيلية

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • نادي فاماليساو

    نادي فاماليساو

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • فنربخشة

    فنربخشة

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 0

    :

    1

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليفربول

    ليفربول

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 2

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • واتفورد

    واتفورد

  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • 2

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • 2

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • 2

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • بورنموث

    بورنموث

  • 2

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 2

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • ليون

    ليون

  • 0

    :

    1

    01:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نانت

    نانت

  • بوردو

    بوردو

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • 0

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • ماينز 05

    ماينز 05

  • 0

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • 0

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • شالكه 04

    شالكه 04

  • بادربورن

    بادربورن

  • 2

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • 0

    :

    1

    01:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • الفيصلي

    الفيصلي

  • 0

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • العدالة

    العدالة

  • الحزم

    الحزم

  • 1

    :

    0

    05:35 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • ضمك

    ضمك

  • زيسكو يونايتد

    زيسكو يونايتد

  • 2

    :

    1

    03:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • يانج أفريكانز

    يانج أفريكانز

  • يونياو دو سونجو

    يونياو دو سونجو

  • 2

    :

    4

    03:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • بلاتينيوم

    بلاتينيوم

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 2

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سبال

    سبال

  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • نابس سبورت

    نابس سبورت

  • 1

    :

    3

    01:30 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • تي اس جالاكسي

    تي اس جالاكسي

  • برولين

    برولين

  • 2

    :

    1

    03:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • كيجالي

    كيجالي

  • تريانجل يونايتد

    تريانجل يونايتد

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • عزام يونايتد

    عزام يونايتد

  • زاناكو

    زاناكو

  • 3

    :

    0

    03:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • نادي بولتون سيتي للشباب

    نادي بولتون سيتي للشباب

  • ساليتاس اف سي

    ساليتاس اف سي

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • اسايي اف سي

    اسايي اف سي

  • الأهلي

    الأهلي

  • 1

    :

    0

    04:50 PM

    دوري نجوم قطر
  • الريان

    الريان

  • الشحانية

    الشحانية

  • 0

    :

    1

    04:50 PM

    دوري نجوم قطر
  • الدحيل

    الدحيل

  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • موريرينسي

    موريرينسي

  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • 0

    :

    1

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • 1

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

  • نادي مصر

    نادي مصر

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • أسوان

    أسوان

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • سموحة

    سموحة

  • الشباب

    الشباب

  • 2

    :

    2

    05:15 PM

    دوري VIVA الكويت
  • السالمية

    السالمية

  • صحم

    صحم

  • 1

    :

    0

    03:20 PM

    دوري المحترفين العماني
  • النصر

    النصر

  • النهضة

    النهضة

  • 2

    :

    1

    03:25 PM

    دوري المحترفين العماني
  • نادي عمان

    نادي عمان

  • السيب

    السيب

  • 0

    :

    0

    05:40 PM

    دوري المحترفين العماني
  • العروبة

    العروبة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة: ابعتلك "مكة" الأول ولا أنا على طول

الاتحاد الدولي يصدر بيانا رسميا بسبب أزمة التصويت لصلاح في جائزة "THE BEST"

مصدر: حسين السيد لا يستطيع الانتقال للزمالك في يناير
الزمالك يقترب من ظهير أيسر الأهلى.. ومكافآت خاصة لتخطى «جينيراسيون»