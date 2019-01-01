عاجل.. بعثة فريق جينيراسيون تقرر السفر إلى السنغال فجرا

تغادر بعثة جينيراسيون فوت السنغالي، القاهرة، في الثانية فجر غدا الأحد، حيث كان مقرر أن تخوض مباراة الزمالك بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت، قبل أن يتم تأجيلها من قبل الاتحاد الأفريقي «كاف» إلى الأحد على ملعب برج العرب.

وتمسك مسئولو الفريق السنغالي بعدم التوجه إلى الإسكندرية، لخوض المباراة على ملعب برج العرب غدا، والتمسك بخوضها اليوم على ستاد بتروسبورت.

وهناك محاولات قوية حاليا من نادي الزمالك والاتحاد الأفريقي، لإقناع الفرق السنغالي بالتراجع عن قراره ‘لى أنهم رفضوا كل الحلول حتى الأن.

وعلى جانب أخر، أكد مسؤولو السفارة السنغالية بالقاهرة لمراسل "الوطن سبورت" المتواجد في مقر إقامة بعثة جينراسيون فوت بالقاهرة، أن الاتحاد السنغالي يتحدث مع الفريق كل يوم وليس اليوم فقط وأكدوا لهم بأن موقفهم قوي، ومن ثم ستتوجه البعثة لملعب بتروسبورت اليوم في الخامسة مساء لإثبات حالة منعهم من الدخول.

وأضاف عبدالله سو النائب الثاني للاتحاد السنغالي والمتحدث الرسمي: "نحن في صف جينيراسيون ولا خلاف على ذلك، ومايحدث معه في مصر غير مقبول سواء من الاتحاد الافريقي أو الزمالك".

وفشل وفد الزمالك في إقناع مسئولي النادي السنغالي بالتحرك لملعب برج العرب، كما فشلت محاولات سالم محمد سالم وكيل اللاعبين في إقناع إدارة النادي السنغالي بالتراجع عن موقفهم وعدم خوض اللقاء في برج العرب.