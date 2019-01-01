بالفيديو.. الأهلي يُنهي الشوط الأول بهدف ديانج في مرمى كانو سبورت

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة فريقه أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بهدف دون رد، بالمباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأت المباراة هجومية من جانب النادي الأهلي، في محاولة لإحراز هدف مبكر يضمن صعود الفريق الأحمر إلى دور الـ16 من البطولة ذاتها.

وتمكن أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي، من إحراز الهدف الأول لفريقه، من ركلة ركنية للفريق على يمين مرمى كانو سبورت، نفذها حسين الشحات بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وسط إرتباك من لاعبي الفريقين في التعامل معها تهيأت بالنهاية أمام أليو ديانج في مواجهة الشباك ليضع الكرة بكل سهولة داخل المرمى.

وواصل النادي الأهلي هجومه من الجبهة اليمنى، حيث أرسل أحمد فتحي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء فشل لاعبي كانو سبورت في إبعادها بشكل صحيح لتتهيأ أمام حسين الشحات المتمركز على علامة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس ببراعة قبل أن يتكفل الدفاع بإبعاد الكرة.

وكانت هناك هجمة للنادي الأهلي من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية عن طريق أحمد فتحي إلى داخل منطقة الجزاء خرجت بشكل غير متقن وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى لصالح كانو سبورت.

وأضاع حسين الشحات هدفًا محققًا بعد تمريرة بينية متقنة من أليو ديانج وضعت حسين الشحات بشكل منفرد تماما بالمرمى ليخترق منطقة جزاء كانو سبورت ثم يراوغ الحارس لكنه فقد السيطرة على الكرة وتباطأ كثيرا في تمريرها لزميله وليد سليمان المتمركز أمام الشباك الخالية إلى أن تدخل حارس الضيوف سريعا بإبعاد للكرة إلى ركلة ركنية قبل أن تصل أقدام وليد سليمان.

وسيطر لاعبو النادي الأهلي على وسط ملعب الفريق، حيث تبادل اللاعبين الكرة، في محاولة لتنظيم هجمة وإحراز الهدف الثاني في المباراة قبل صافرة انتهاء الشوط الأول.

واستمرت الدقائق الأخيرة في الشوط الأول بسيطرة أهلاوية حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.