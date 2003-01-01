عاجل.. نجاة نجل لاعب الزمالك ومدربي بيراميدز من حادث مروع

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صورة من الحادث
نجى عبد الرحمن سعيد لطفي لاعب فريق بيراميدز مواليد 2003، ونجل نجم نادي الزمالك السابق سعيد لطفي، وأحمد إمام المدير الفني لفريق بيراميدز مواليد 2004، ومحمد عصام شلبي مدرب الفريق من حادث مروع أثناء عودتهم من بني سويف إلى القاهرة.
ونشر نجم نادي الزمالك سعيد لطفي تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاءت على النحو التالي: "قدر الله وما شاء فعل الحمد لله رب العالمين نجاة إبني عبد الرحمن سعيد لطفي لاعب بيراميدز 2003 والكابتن أحمد إمام المدير الفني لفريق بيراميدز 2004 والكابتن محمد عصام شلبي مدرب الفريق من حادث مروع أثناء عودتهم من بني سويف الي القاهرة وانقلاب السيارة بهم 4 مرات".
وتابع: "تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج نحمد الله على كل حال وأرجو من السادة الزملاء والأصدقاء عدم الاتصال تليفونيا ياريت وأشكر كل من قام بالسؤال ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم والأمور مطمئنة بفضل الله".
الجدير بالذكر أن سعيد لطفي كان لاعبا بالفريق الأول بالنادي الأبيض في نهاية التسعينات، لكنه لم يستمر طويلا مع الفريق الزمالكاوي، وانتقل لعدة أندية سواء بالدوري الممتاز، أو القسم الثاني.
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