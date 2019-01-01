فايلر يتراجع عن قراره.. الأهلي يواصل تدريباته غدا بدون راحة استعدادا للإنتاج

تراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن قراره بمنح اللاعبين راحة من المران غدا رغم الفوز على كانو سبورت.

وقرر فايلر أن يخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي مساء يوم الأحد، بحيث يخوض اللاعبون الذين شاركوا بالمبارة تدريبات تأهيلية، بينما يشارك باقي اللاعبين في تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على كانو سبورت بأربعة أهداف نظيفة يوم السبت، ليتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بتنيجة 6-0، بمجموع لقاءات الذهاب والعودة.

ديانج: أحلم بالتتويج بدوري الأبطال مع الأهلي

وفي سياق متصل، أبدي المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الكبير على كانو سبورت الغيني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ديانج في تصريحات عبر قناة الأهلي:"بشكل الجماهير والجهاز الفني وحاجة جميلة جدا أن أسجل في بدايتي مع الأهلي.. وليس من السهل أن يكون لاعب في نادي كبير مثل الأهلي وينال ثقة الجماهير".

وأضاف: "حلم كبير بالنسبة لي تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، ومنذ أيام حققت بطولة السوبر، وأتمني التتويج بالبطولة الإفريقية.. وفريق كبير كالأهلي يجب أن يحقق الفوز في جميع المباريات، وهدفنا الحفاظ على لقب الدوري".

يُذكر أن الدولي المالي، افتتح أهداف اللقاء، وشارك خلال الـ 90 دقيقة، وقدم مردود طيب.