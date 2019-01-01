عاجل.. رئيس بطل السنغال يغادر القاهرة.. والبعثة تلحق به بعد زيارة المتحف المصري

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لاعبي فريق جينيراسيون
أعلن رئيس نادي الزمالك، مغادرة رئيس نادي جينيراسيون بطل السنغال، رفقة زوجته إلى بلاده خلال الساعات القليلة القادمة، والذي من المقرر أن يواجه القلعة البيضاء، اليوم الأحد، في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وأكد رئيس الزمالك في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن رئيس بطل السنغال سيغادر القاهرة رفقة زوجته، على ان تلحق به البعثة غدًا بعد زيارة المتحف المصري، ولا اعلم كيف علموا طريق المتحف المصري كيف أجروا محضرًا بالواقعة وهم يتحدثون اللغة الفرنسية، وهذا يثبت أن كل ما يفلعه الجانب السنغالي مخطط له ومدروس.
وتابع رئيس الزمالك قائلًا: "الزمالك موقفة سليم 100% في تلك الأزمة، وغدًا سنتوجه لملعب اللقاء، وحكم المباراة بعد مرور 20 دقيقة سيعلن نهاية المباراة بإنسحاب الفريق السنغالي، وتحتسب النتيجة 2-0 لصالح الزمالك".
وأكد تالا فال، المتحدث الرسمي باسم بطل السنغال، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن رئيس النادي يستعد لمغادرة القاهرة رفقة زوجته، على أن تلحق به باقي البعثة غدًا، بعد زيارة المتحف المصري، وأن قرار النادي لن يتغير، ولن يذهب الفريق إلى الإسكندرية لخوض مباراة الزمالك.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق رسميًا عن نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المرتقبة في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرسلًا خطابًا ينص على ذلك القرار إلى النادي السنغالي، إلا أن النادي السنغالي متمسك بموقفه ورفض التحرك إلى ملعب برج العرب.
وحرص الفريق السنغالي، على التوجه إلى ملعب بتروسبورت، لإثبات حالة والتصوير أمام الملعب وإرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ورفض تمامًا أي حلول ودية من جانب وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، واللواء علاء مقلد وشريف إسلام الذين توجهوا للجانب السنغالي من أجل التفاوض مع رئيس النادي السنغالي، لإنهاء الأزمة وتوجه الفريق إلى برج العرب لخوض المباراة غدا.
وطلب مسئولي النادي ورقة كتابية من مسئولي ملعب بتروسبورت يفيد برفض الدخول لأرضية الملعب، نظرا لمنعهم من الدخول بناء على طلب الزمالك الذي أكد أن المباراة تم تأجيلها ونقلها إلى ملعب برج العرب.
وقامت بعثة جينيراسيون فوت بتوثيق جميع الأحداث التي حصلت اليوم السبت، والخاصة بأزمة مباراة الفريق مع نادي الزمالك، بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، تمهيدًا لإرسال شكوى بها.
يُذكر أن لقاء لاذهاب في السنغال أنتهى بفو أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.
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