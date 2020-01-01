جينيراسيون فوت: مباراة الأهلي تدعم موقفنا في أزمتنا مع الزمالك

أصدرت إدارة نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانا جديدا بشأن أزمة مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يرفض النادي إقامتها اليوم الأحد بملعب ستاد برج العرب، معترضا على تغيير موعدها من أمس السبت بملعب بترو سبورت.

وقال النادي في بيانه: "نحن على وشك العودة إلى داكار دون خوض مباراة الزمالك بسبب تغيير ملعب المباراة إلى الإسكندرية التي تبعد 220 كيلومترا عن القاهرة، بناء على طلب الزمالك الذي أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي ووافق عليه، وبدوره أرسل كاف إلينا خطابا بهذا المعنى يوم الجمعة الساعة 1:30 ظهرًا".

وأشار النادي السنغالي: "رفض النادي الموافقة وأرسل ذلك في خطاب لـ(كاف) يؤكد أن طلب التأجيل لدواع أمنية عار تماما من الصحة ولا يوجد أي شئ يستدعي هذا الأمر، وهو ما وافق عليه الاتحاد السنغالي وأرسل خطابا بدوره هو الآخر إلى أنتوني بافوي نائب السكرتير العام لـ كاف".

جينراسيون فوت: توجهنا لبتروسبورت أمس ولم تلعب المباراة

واستطرد الجانب السنغالي في بيانه: "نوضح أن النادي الأهلي خاض مباراته أمس في دوري أبطال أفريقيا وفاز 4/ 0 على كانو سبورت في الوقت الذي طلب الزمالك تأجيل المباراة 24 ساعة لأسباب أمنية، وبالإضافة إلى ذلك، تنص لائحة كاف على أنه في مباريات الأدوار الأولى لدوري أبطال أفريقيا يتم تحديد مكان وتاريخ ووقت انطلاق المباراة من جانب الاتحاد المضيف، ويتم إخطار كاف والحكام والفريق المنافس قبل 20 يومًا على الأقل من المباراة، وبناءا عليه لا يمكننا تغيير أي شيء".

وقال رئيس النادى مادي توريه: "انتظر قرار كاف وليس لدي ما أقوله لمسؤولي الزمالك"، مضيفا وفق المتحدث باسم النادي، أن الفريق توجه إلى ستاد بترو سبورت أمس ولم تلعب المباراة، لذلك تأكدنا من صحة موقفنا عن طريق محام ونحن الآن ننتظر قرار "كاف" لإصدار قرار بهذا الشأن.

وتابع: "ستغادر مجموعة من البعثة القاهرة في السادسة صباح الأحد".