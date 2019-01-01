أحدث الأخبار

أخر الأخبار

المصري يتأهل لدور الـ32 الإضافي للكونفدرالية بعد الفوز على ماليندي بثلاثية

سعد سمير ومحمد محمود يوجهان رسالة إلى فايلر.. وتألق أزارو ومعلول

روبرتسون: ليفربول لن يحقق نتائج كبيرة في كل مباراة

إسماعيل يوسف: موقف الزمالك سليم وانسحاب جينيراسيون فوت في صالحه

صلاح محسن يتعرض للإصابة في مران الأهلي

04:41 م | الأحد 29 سبتمبر 2019
كتب: أحمد فراج
صلاح محسن يتعرض للإصابة في مران الأهلي

صلاح محسن لاعب الأهلي

أخبار متعلقة

تعرض صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال التقسيمة التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وجاءت إصابة صلاح محسن بعد تدخل قوي من علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، حيث تدخل خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل إسعاف اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على كانو سبورت، أمس السبت، بأربعة أهداف نظيفة على ملعب برج العرب، واستطاع التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي تاهل إلى دور المجموعات بعد أن حقق فوزا كبيرا على نظيره كانو سبورت، بأربعة أهداف دون رد بمباراة الإياب بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

أخبار قد تعجبك

فرض حراسة خاصة على المنتخب بداية من معسكر أكتوبر

استطلاع رأى

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • رين

    رين

  • كولن

    كولن

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الألماني
  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • ليفانتي

    ليفانتي

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • أوساسونا

    أوساسونا

  • إشبيلية

    إشبيلية

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال سوسييداد

    ريال سوسييداد

  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • أشانتي كوتوكو

    أشانتي كوتوكو

  • بريميرو دي اوجوستو

    بريميرو دي اوجوستو

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • جرين ايجيلز

    جرين ايجيلز

  • حوريا

    حوريا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • شبيبة القبائل

    شبيبة القبائل

  • الهلال

    الهلال

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • إنييمبا

    إنييمبا

  • الزمالك

    الزمالك

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • جينيراسيون فوت

    جينيراسيون فوت

  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • إف سي نواذيبو

    إف سي نواذيبو

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • هيلاس فيرونا

    هيلاس فيرونا

  • ميلان

    ميلان

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • دجوليبا

    دجوليبا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • ماراناثا

    ماراناثا

  • سان بيدرو

    سان بيدرو

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • سانتوبا اف سي

    سانتوبا اف سي

  • شباب رياضي بلوزداد

    شباب رياضي بلوزداد

  • 0

    :

    0

    06:45 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • بيراميدز

    بيراميدز

  • الصفاقسي

    الصفاقسي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • نادي بارادو

    نادي بارادو

  • بورتيمونينسي

    بورتيمونينسي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • ريو آفي

    ريو آفي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتو

    بورتو

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بشكتاش

    بشكتاش

  • المغرب التطواني

    المغرب التطواني

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نادى النهضة خميس زمامرة

    نادى النهضة خميس زمامرة

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    06:25 PM

    دوري VIVA الكويت
  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مونبيليه

    مونبيليه

  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • فورتونا دوسلدورف

    فورتونا دوسلدورف

  • 1

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • فرايبورج

    فرايبورج

  • إسبانيول

    إسبانيول

  • 0

    :

    2

    12:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • إيبار

    إيبار

  • 2

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري الإسباني
  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • جور ماهيا

    جور ماهيا

  • 0

    :

    2

    03:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • إتحاد الجزائر

    إتحاد الجزائر

  • مازيمبي

    مازيمبي

  • 3

    :

    1

    04:30 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • فوسا جونيورز

    فوسا جونيورز

  • فيتا كلوب

    فيتا كلوب

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • كارا

    كارا

  • نابولي

    نابولي

  • 2

    :

    1

    12:30 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بريشيا كالتشيو

    بريشيا كالتشيو

  • لاتسيو

    لاتسيو

  • 4

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • جنوى

    جنوى

  • ليتشي

    ليتشي

  • 0

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • روما

    روما

  • أودينيزي

    أودينيزي

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بولونيا

    بولونيا

  • فالفايك

    فالفايك

  • 1

    :

    2

    12:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • أوتريخت

    أوتريخت

  • 2

    :

    0

    02:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • 0

    :

    4

    02:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • 0

    :

    0

    04:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • 1

    :

    1

    04:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • المصري

    المصري

  • 3

    :

    1

    03:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • ماليندي

    ماليندي

  • اتحاد بن قردان

    اتحاد بن قردان

  • 1

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • بنداري

    بنداري

  • إينوجو رينجرز

    إينوجو رينجرز

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • بيليكان

    بيليكان

  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • نادي جل فيسنتي

    نادي جل فيسنتي

  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • 2

    :

    1

    01:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • 2

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • نادي حمام الأنف

    نادي حمام الأنف

  • 0

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري التونسي
  • نجم المتلوي

    نجم المتلوي

  • النادي الإفريقي

    النادي الإفريقي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري التونسي
  • الاتحاد المنستيري

    الاتحاد المنستيري

  • سريع وادي زم

    سريع وادي زم

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • أولمبيك خريبكة

    أولمبيك خريبكة

الأكثر قراءة

حسام البدري يستقر على 3 حراس مرمى للمنتخب في معسكر أكتوبر

الاتحاد الدولي يصدر بيانا رسميا بسبب أزمة التصويت لصلاح في جائزة "THE BEST"

عاجل.. بعثة فريق جينيراسيون تقرر السفر إلى السنغال فجرا
قلق فى الأهلى بسبب إصابة "ياسر ومتولى".. وفتح ملف عقود الكبار