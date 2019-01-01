صلاح محسن يتعرض للإصابة في مران الأهلي

تعرض صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال التقسيمة التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وجاءت إصابة صلاح محسن بعد تدخل قوي من علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، حيث تدخل خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل إسعاف اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على كانو سبورت، أمس السبت، بأربعة أهداف نظيفة على ملعب برج العرب، واستطاع التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي تاهل إلى دور المجموعات بعد أن حقق فوزا كبيرا على نظيره كانو سبورت، بأربعة أهداف دون رد بمباراة الإياب بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.