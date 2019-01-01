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لحظة بلحظة.. أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا.. تمريرات بالكرة بين لاعبي الأبيض

07:10 م | الأحد 29 سبتمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
لحظة بلحظة.. أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا.. تمريرات بالكرة بين لاعبي الأبيض

فريق الزمالك

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يقدم الوطن سبورت متابعة لحظة بلحظة لأحداث أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر التي تقام على ملعب برج العرب دون حضور الفريق السنغالي.

ويتواجد حاليًا في برج العرب طاقم تحكيم المباراة، وكذلك الزمالك وبعض من الجماهير من أجل بدء المباراة، وفي عدم وصول بعثة الفريق السنغالي ملعب برج العرب سيتم إلغاء المباراة بعد بدءها بـ20 دقيقة وإحتسابها للزمالك، على أن ينتظر الزمالك وبطل السنغال قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النهائي.

ووصل جزء من بعثة جينيراسيون بطل السنغال إلى أديس أبابا ترانزيت من أجل التوجه إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رفضهم خوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد مع الجزء المتواجد بأديس أبابا الآن أمادي توري رئيس النادي وكذلك قائد الفريق تايليو دياو الذي أكد للوطن سبورت أنهم في إنتظار الطائرة المتوجه إلى داكار من أجل المغادرة إلى بلادهم.

متابعة الأحداث:

- الزمالك يصل برج العرب برفقة طاقم التحكيم وبعض من الجماهير.

- وصول جزء من بعثة جينيراسيون إلى أثيوبيا مطار أديس أبابا من أجل التوجه إلى العاصمة السنغالية داكار، ويتواجد برفقتهم رئيس النادي امادي أتوري، وكذلك قائد الفريق.

- هناك جزء متبقي من بعثة الفريق السنغالي، في إحدى الفنادق القريبة من ملعب بتروسبورت، استعدادًا للمغادرة إلى أديس أبابا غدًا.

 - ميتشو مدرب الزمالك أعلن تشكيل المباراة ويضم محمد عواد، حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالسلام، فرجاني ساسي، عبدالله جمعة، احمد سيد زيزو، خالد بوطيب، شيكابالا، طارق حامد، مصطفى محمد، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبوجبل و محمد عبد الشافي ومحمد عنتر واشرف بن شرقي وكريم بامبو وعمر السعيد.

- جماهير الزمالك تتوافد على برج العرب من أجل رؤية فريقها في البطولة الأفريقية.

- شهد ملعب برج العرب تمريرات بالكرة بين لاعبي الزمالك، ونقاش بين حكام المباراة.

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