مفاجأة.. خطاب رسمي لـ"كاف": جينيراسيون ليس منسحبًا واجتماع طارئ لحل الأزمة

خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني للإعلان عن آخر التطورات الخاصة بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال في إياب دور الـ32 من بطولة أفريقيا.

وجاء الخطاب موجهًأ إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والذي تابع أحداث المباراة أمس وتواجد برفقة بعثة جينيراسيون من أجل العدول عن قراره وخوض المباراة اليوم على ملعب برج العرب.

وقال الخطاب في حديثه لاتحاد الكرة، أنه تابع يوم مباراة الزمالك وجينيراسيون أمس خوض مباريات في بطولة الدوري المصري دون أي أزمة خاصة بالحالة الأمنية في القاهرة.

كاف: تابعنا إقامة مباريات في الدوري المصري بدون أزمة

وأكد الاتحاد الأفريقي أن مباريات المقاولون العرب وسموحة وإنبي والجيش وإف سي مصر وأسوان في الدوري الممتاز أقيمت في القاهرة بشكل طبيعي دون أي أزمة.

وتابع الخطاب، أن هناك اجتماع حاسم خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل إنهاء الجدل والإعلان عن القرار النهائي الخاص بالمباراة وإعلان إسم المتأهل إلى دور المجموعات بشكل رسمي.

وكان الزمالك توجه اليوم إلى ملعب برج العرب من أجل خوض المباراة بناءًا على خطاب رسمي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وذهب الزمالك برفقة طاقم التحكيم إلى برج العرب دون حضور بطل السنغال للمباراة، لينتظر حكم المباراة 15 دقيقة لينهي اللقاء واعتماد فوز الزمالك.

وغادر جزء من بعثة جينيراسيون إلى أديس أبابا ترانزيت من أجل المغادرة إلى العاصمة السنغالية داكار.

وينتظر الفريقين القرار الرسمي من الاتحاد الأفريقي من أجل معرفة المتأهل بشكل رسمي إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.