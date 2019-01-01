خاص.. الخطيب غاضب من صالح جمعة.. ويُهدده بالتجميد والرحيل عن الأهلي نهائيًا

أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مكالمة تليفونية بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأبلغه باستياءه الشديد تجاه اللاعب صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وطلب "الخطيب" من عبد الحفيظ، ضرورة نقل استياءه إلى اللاعب وإبلاغه بالاستبعاد من مباريات الفريق والرحيل نهائيًا حال استمرار استهتاره وعدم احترام تقاليد النادي.

كما أمر رئيس الأهلي، مدير الكرة "عبد الحفيظ" بتجميد خدمات اللاعب بسبب استهتاره، ويدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قرار تجميد اللاعب.

جدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وقع غرامة مالية على اللاعب بسبب تغيبه عن المران دون إذن إضافة إلى اشتراكه في أزمة تسريب التصميم الجديد لزي الفريق.

الأهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وكان الأهلي قد استهل مشواره في رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.