خاص.. الزمالك يغرم محمود علاء 500 ألف جنيه بعد "خناقة عنتر"

غرم مجلس إدارة نادي الزمالك، مدافع الفريق محمود علاء نصف مليون جنيه، مع الإبقاء على العقوبة سرا دون الإعلان عنها بوسائل الإعلام، بسبب ما بدر منه تجاه زميله محمد عنتر.

وكان ثنائي الزمالك محمود علاء ومحمد عنتر، قد دخلا في مشادة عنيفة وصلت للتطاول بالأيدي، خلال مران الفريق على ملعب برج العرب عقب إلغاء مواجهة جينراسيون السنغالي.

وكشف مصدر لـ"الوطن سبورت"، أن القصة بدأت أثناء التقسيمة التي نظمها ميتشو بعد إلغاء المباراة، وتدخل عنتر بقوة على محمود علاء في كرة مشتركة، تشابك بعدها اللاعبين بالأيدي ولم يستطيع ميتشو والجهاز الفني إيقاف الثنائي ليتصاعد الأمر.

مشاجرة تتحول لخناقة شوارع بين محمود علاء وعنتر

يذكر أن المشاجرة التي تدخل فيها طارق حامد وفرجاني ساسي، إلى "خناقة شوارع" قبل تدخل اللاعبين لإنهاء الأمر، وتوجه محمد عنتر إلى غرفة الملابس في حالة صعبة وهو ما دعى المدير الفني لتعنيف المدافع بشكل قوي.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الثامنة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.