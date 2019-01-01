أحدث الأخبار

أخر الأخبار

نادي بلبيس يتعاقد مع مهاجم سوهاج

قرعة الأدوار المؤهلة لكأس مصر الاثنين المقبل

الإصابة تحرم روما من خدمات بيليجريني 60 يوما

مركز شباب الجزيرة يحتفل باليوم العالمي للقلب لنشر الوعي الصحي

خاص.. الزمالك يغرم محمود علاء 500 ألف جنيه بعد "خناقة عنتر"

03:05 م | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
كتب: محمود فؤاد
خاص.. الزمالك يغرم محمود علاء 500 ألف جنيه بعد "خناقة عنتر"

محمود علاء لاعب الزمالك

أخبار متعلقة

غرم مجلس إدارة نادي الزمالك، مدافع الفريق محمود علاء نصف مليون جنيه، مع الإبقاء على العقوبة سرا دون الإعلان عنها بوسائل الإعلام، بسبب ما بدر منه تجاه زميله محمد عنتر.

وكان ثنائي الزمالك محمود علاء ومحمد عنتر، قد دخلا في مشادة عنيفة وصلت للتطاول بالأيدي، خلال مران الفريق على ملعب برج العرب عقب إلغاء مواجهة جينراسيون السنغالي.

وكشف مصدر لـ"الوطن سبورت"، أن القصة بدأت أثناء التقسيمة التي نظمها ميتشو بعد إلغاء المباراة، وتدخل عنتر بقوة على محمود علاء في كرة مشتركة، تشابك بعدها اللاعبين بالأيدي ولم يستطيع ميتشو والجهاز الفني إيقاف الثنائي ليتصاعد الأمر.

مشاجرة تتحول لخناقة شوارع بين محمود علاء وعنتر

يذكر أن المشاجرة التي تدخل فيها طارق حامد وفرجاني ساسي، إلى "خناقة شوارع" قبل تدخل اللاعبين لإنهاء الأمر، وتوجه محمد عنتر إلى غرفة الملابس في حالة صعبة وهو ما دعى المدير الفني لتعنيف المدافع بشكل قوي. 

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الثامنة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

 

أخبار قد تعجبك

تطورات جديدة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

استطلاع رأى

  • السد

    السد

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري أبطال آسيا
  • الهلال

    الهلال

  • الاتحاد

    الاتحاد

  • 0

    :

    0

    07:15 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • التعاون

    التعاون

  • الرفاع

    الرفاع

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    06:45 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • شبيبة الساورة

    شبيبة الساورة

  • أتلانتا

    أتلانتا

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • شاختار دونيسك

    شاختار دونيسك

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • كلوب بروج

    كلوب بروج

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • دينامو زغرب

    دينامو زغرب

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • لوكوموتيف موسكو

    لوكوموتيف موسكو

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • سرفينا زفيزدا

    سرفينا زفيزدا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أولمبياكوس

    أولمبياكوس

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الجونة

    الجونة

الأكثر قراءة

عاجل.. خاص.. خناقة شوارع بين ثنائي الزمالك في تدريب الفريق ببرج العرب

مفاجأة.. خطاب رسمي لـ"كاف": جينيراسيون ليس منسحبًا واجتماع طارئ لحل الأزمة

أحمد حسن: 4 لاعبين أحق من صلاح في الحصول على شارة قيادة المنتخب
مدافع جينيراسيون: الزمالك أخطأ بسوء المعاملة.. ومن حقنا رفض اللعب معه