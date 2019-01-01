أحدث الأخبار

أخر الأخبار

خالد قمر يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام الجونة

عاجل.. 21 لاعبا بقائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج.. عودة معلول وجيرالدو.. واستبعاد جمعة

أحمد ياسر ريان يقود هجوم الجونة أمام الاتحاد في الدوري

مؤمن زكريا يظهر في النادي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

فايلر يحذر لاعبي الأهلي من خطورة رباعي الإنتاج

04:01 م | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
كتب: علي سمير
فايلر يحذر لاعبي الأهلي من خطورة رباعي الإنتاج

فريق الأهلي

أخبار متعلقة

وجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، تعليمات خاصة للاعبي الفريق الأول، بضرورة إغلاق الجبهة اليسرى لمنافسه الإنتاج الحربي، في لقاء الغد، الذي يقام على ستاد السلام الدولي، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويخشى فايلر، من انطلاقات أحمد شـديد قناوي الظهير الأيسر، والذي ظهر بشكل طيب خلال لقاء الجولة الأولى في مباراة فريقه الإنتاج الحربي أمام إف سي مصر.

فايلر يحذر لاعبي الأهلي من انطلاقات شديد قناوي

وكان الجهاز الفني للأهلي، قد حرص على مشاهدة المباراة الأولى للإنتاج في الدوري، من أجل دراسة مواطن القوة والضعف في المنافس، قبل لقاء الفريقين غدًا.

وأكد فايلر للاعبيه، أن جبهة قناوي، بالإضافة للثنائى الأفريقى إنياس وموسى دياوارا، ومعهم المهاجم محمد رجب، هم أخطر أسلحة فريق الإنتاج الحربي.

وكلف فايلر اللاعبين بضرورة فرض رقابة قوية على ثلاثي الهجوم إنياس ودياورا ورجب، بالإضافة لضرورة إغلاق الجبهة اليسـرى أمام انطلاقات شديد قناوي.

ويغيب عن مباراة الغد الثنائي مروان محسن ومحمود متولي بسبب الإصابات، حيث يعاني مروان من كسر في الوجه تعرض له خلال مباراة سموحة وخضع لعملية جراحية قبل عدة أيام، وينتظر أن يرتدي المهاجم الدولي قناع وجه من إسبانيا خلال الفترة المقبلة، بينما يعاني متولي من إصابة بشد في العضلة الخلفية ويخضع لفترة تأهيل خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على سموحة في الجولة الأولى للدوري، بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، ويسعى إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الخامس على التوالي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

وصعد المارد الأحمر إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بنتيجة 6 - صفر في مباراتي الذهاب والعودة، وينتظر أن تقام قرعة دور المجموعات في التاسع من أكتوبر الجاري.

 

أخبار قد تعجبك

تطورات جديدة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

استطلاع رأى

  • الاتحاد

    الاتحاد

  • 0

    :

    0

    07:15 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • التعاون

    التعاون

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    06:45 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • شبيبة الساورة

    شبيبة الساورة

  • أتلانتا

    أتلانتا

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • شاختار دونيسك

    شاختار دونيسك

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • كلوب بروج

    كلوب بروج

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • دينامو زغرب

    دينامو زغرب

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • لوكوموتيف موسكو

    لوكوموتيف موسكو

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • سرفينا زفيزدا

    سرفينا زفيزدا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أولمبياكوس

    أولمبياكوس

  • الرفاع الشرقي

    الرفاع الشرقي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الأهلي

    الأهلي

  • السد

    السد

  • 1

    :

    0

    05:30 PM

    دوري أبطال آسيا
  • الهلال

    الهلال

  • الرفاع

    الرفاع

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الجونة

    الجونة

  • الحد

    الحد

  • 0

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • النجمة

    النجمة

الأكثر قراءة

عاجل.. خاص.. خناقة شوارع بين ثنائي الزمالك في تدريب الفريق ببرج العرب

مفاجأة.. خطاب رسمي لـ"كاف": جينيراسيون ليس منسحبًا واجتماع طارئ لحل الأزمة

أحمد حسن: 4 لاعبين أحق من صلاح في الحصول على شارة قيادة المنتخب
مدافع جينيراسيون: الزمالك أخطأ بسوء المعاملة.. ومن حقنا رفض اللعب معه