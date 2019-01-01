فايلر يحذر لاعبي الأهلي من خطورة رباعي الإنتاج

وجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، تعليمات خاصة للاعبي الفريق الأول، بضرورة إغلاق الجبهة اليسرى لمنافسه الإنتاج الحربي، في لقاء الغد، الذي يقام على ستاد السلام الدولي، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويخشى فايلر، من انطلاقات أحمد شـديد قناوي الظهير الأيسر، والذي ظهر بشكل طيب خلال لقاء الجولة الأولى في مباراة فريقه الإنتاج الحربي أمام إف سي مصر.

فايلر يحذر لاعبي الأهلي من انطلاقات شديد قناوي

وكان الجهاز الفني للأهلي، قد حرص على مشاهدة المباراة الأولى للإنتاج في الدوري، من أجل دراسة مواطن القوة والضعف في المنافس، قبل لقاء الفريقين غدًا.

وأكد فايلر للاعبيه، أن جبهة قناوي، بالإضافة للثنائى الأفريقى إنياس وموسى دياوارا، ومعهم المهاجم محمد رجب، هم أخطر أسلحة فريق الإنتاج الحربي.

وكلف فايلر اللاعبين بضرورة فرض رقابة قوية على ثلاثي الهجوم إنياس ودياورا ورجب، بالإضافة لضرورة إغلاق الجبهة اليسـرى أمام انطلاقات شديد قناوي.

ويغيب عن مباراة الغد الثنائي مروان محسن ومحمود متولي بسبب الإصابات، حيث يعاني مروان من كسر في الوجه تعرض له خلال مباراة سموحة وخضع لعملية جراحية قبل عدة أيام، وينتظر أن يرتدي المهاجم الدولي قناع وجه من إسبانيا خلال الفترة المقبلة، بينما يعاني متولي من إصابة بشد في العضلة الخلفية ويخضع لفترة تأهيل خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على سموحة في الجولة الأولى للدوري، بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، ويسعى إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الخامس على التوالي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

وصعد المارد الأحمر إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بنتيجة 6 - صفر في مباراتي الذهاب والعودة، وينتظر أن تقام قرعة دور المجموعات في التاسع من أكتوبر الجاري.