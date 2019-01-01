أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مودريتش: أتحمل مسئولية الهدف الثاني في شباكنا.. وعلينا التحسن

رئيس الزمالك: محدش يقدر يوقع بيني وبين آل الشيخ.. والخطيب أعظم لاعب في تاريخ مصر

الأهلي: نشكر تركي آل الشيخ.. وننتظر رد الدولة في شكوانا ضد رئيس الزمالك

بوكيتينو بعد الهزيمة بسباعية: لن يكون هناك صراخ.. سنتخطى الأمر

القيعي عن دعم تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب: تصرف نبيل ويستحق الشكر

12:28 ص | الأربعاء 02 أكتوبر 2019
كتب: رامي مصطفى
القيعي عن دعم تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب: تصرف نبيل ويستحق الشكر

عدلي القيعي

أخبار متعلقة

علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على تغريدة  تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التي دعم فيها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، في أزمته مع رئيس الزمالك.

وساند تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بعد واقعة تطاول رئيس الزمالك عليه، مؤكدًا أنه لا يقبل تعرضه للإهانة رغم الخلاف.

وكتب آل شيخ عبر حسابه الرسمي: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق".

وتابع آل الشيخ: "أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".

عدلي القيعي: تغريدة تركي آل شيخ لفتة طيبة منه

وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "الماتش"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي هاني حتحوت، إنها لفتة طيبة منه ويستحق الشكر عليها رغم كل شيء.

وأضاف القيعي: "ما كتبه تركي آل شيخ شيء رائع وشهم منه، وتصرف نبيل ألا يقبل إهانة شخص حتى وإن كان على خلاف معه، وهذه هي القيم التي نريد ترسيخها".

أخبار قد تعجبك

تطورات جديدة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

استطلاع رأى

  • اوراوا ريد دياموندز

    اوراوا ريد دياموندز

  • 0

    :

    0

    12:30 PM

    دوري أبطال آسيا
  • جوانجزو إيفرجراند

    جوانجزو إيفرجراند

  • الترجي

    الترجي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • نادي النجمة الرياضى

    نادي النجمة الرياضى

  • جينك

    جينك

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • نابولي

    نابولي

  • سلافيا براج

    سلافيا براج

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليون

    ليون

  • زينيت سان بيترسبورج

    زينيت سان بيترسبورج

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بنفيكا

    بنفيكا

  • ليفربول

    ليفربول

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ريد بول سالزبورج

    ريد بول سالزبورج

  • برشلونة

    برشلونة

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • ليل

    ليل

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أياكس

    أياكس

  • اتحاد بن قردان

    اتحاد بن قردان

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري التونسي
  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري التونسي
  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • الصفاقسي

    الصفاقسي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التونسي
  • اتحاد تطاوين

    اتحاد تطاوين

  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نهضة بركان

    نهضة بركان

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • المصري

    المصري

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الانتاج الحربي

    الانتاج الحربي

  • المنامة

    المنامة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الحالة

    الحالة

  • نادي المحرق الرياضى

    نادي المحرق الرياضى

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الشباب

    الشباب

الأكثر قراءة

آل شيخ يدعم الخطيب ضد رئيس الزمالك: لا أقبل التطاول عليه.. والتعرض لأهله عيب وحرام

أحمد حسن: 4 لاعبين أحق من صلاح في الحصول على شارة قيادة المنتخب

الزمالك يرفض إعادة اللقاء.. تطورات جديدة في أزمة مباراة جينيراسيون
مدافع جينيراسيون: الزمالك أخطأ بسوء المعاملة.. ومن حقنا رفض اللعب معه