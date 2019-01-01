القيعي عن دعم تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب: تصرف نبيل ويستحق الشكر

أحدث الأخبار
عدلي القيعي
علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التي دعم فيها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، في أزمته مع رئيس الزمالك.
وساند تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بعد واقعة تطاول رئيس الزمالك عليه، مؤكدًا أنه لا يقبل تعرضه للإهانة رغم الخلاف.
وكتب آل شيخ عبر حسابه الرسمي: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق".
وتابع آل الشيخ: "أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".
وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "الماتش"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي هاني حتحوت، إنها لفتة طيبة منه ويستحق الشكر عليها رغم كل شيء.
وأضاف القيعي: "ما كتبه تركي آل شيخ شيء رائع وشهم منه، وتصرف نبيل ألا يقبل إهانة شخص حتى وإن كان على خلاف معه، وهذه هي القيم التي نريد ترسيخها".
اوراوا ريد دياموندز
0
:
0
12:30 PMدوري أبطال آسيا
جوانجزو إيفرجراند
الترجي
0
:
0
08:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
نادي النجمة الرياضى
جينك
0
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
نابولي
سلافيا براج
0
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند
لايبزيج
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليون
زينيت سان بيترسبورج
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
بنفيكا
ليفربول
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ريد بول سالزبورج
برشلونة
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان
ليل
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
تشيلسي
فالنسيا
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
أياكس
اتحاد بن قردان
0
:
0
04:00 PMالدوري التونسي
النادي البنزرتي
النجم الرياضي الساحلي
0
:
0
04:00 PMالدوري التونسي
شبيبة القيروان
الصفاقسي
0
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
اتحاد تطاوين
الفتح الرباطي
0
:
0
09:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نهضة بركان
الإسماعيلي
0
:
0
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
المصري
الأهلي
0
:
0
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
الانتاج الحربي
المنامة
0
:
0
05:00 PMالدوري البحريني الممتاز
الحالة
نادي المحرق الرياضى
0
:
0
07:30 PMالدوري البحريني الممتاز
الشباب
تعليقات الفيسبوك