القيعي عن دعم تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب: تصرف نبيل ويستحق الشكر

علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التي دعم فيها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، في أزمته مع رئيس الزمالك.

وساند تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بعد واقعة تطاول رئيس الزمالك عليه، مؤكدًا أنه لا يقبل تعرضه للإهانة رغم الخلاف.

وكتب آل شيخ عبر حسابه الرسمي: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق".

وتابع آل الشيخ: "أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".

عدلي القيعي: تغريدة تركي آل شيخ لفتة طيبة منه

وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "الماتش"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي هاني حتحوت، إنها لفتة طيبة منه ويستحق الشكر عليها رغم كل شيء.

وأضاف القيعي: "ما كتبه تركي آل شيخ شيء رائع وشهم منه، وتصرف نبيل ألا يقبل إهانة شخص حتى وإن كان على خلاف معه، وهذه هي القيم التي نريد ترسيخها".