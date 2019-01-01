عاجل.. بالفيديو.. رمضان صبحي يُسجل الهدف الأول للأهلي بمرمى الإنتاج الحربي

نجح فريق الأهلي في إحراز الهدف الأول، في مرمى الإنتاج الحربي خلال المباراة، التي تقام بينهما حاليًا في الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، على استاد السلام.

وأحرز الهدف، لاعب الفريق لاعب الأحمر رمضان صبحي، في الدقيقة 25 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من زميله جونيور أجايي، ليسددها "صبحي" في مرمى الإنتاج الحربي.

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه، الذي يخوض به لقاء الإنتاج الحربي، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي.

كريم لا لا يقود تشكيل الإنتاج الحربي في مواجهة الأهلي

في المقابل أعلن مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، تشكيل فريقه للمباراة.

وجاء تشكيل فريق الإنتاج الحربي على النحو التالي:

"عامر عامر، أحمد شديد قناوي، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، وهاب عنان، أحمد مجدي، غنام محمد، موسى ديوارا، محمد فيرا، امادو نياس، كريم لالا".

ويواجه فريق الأهلي، نظيره فريق الإنتاج الحربي، باحثًا عن الفوز والثلاث نقاط، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وكان فريق الأهلي قد استهل مشواره في بداية الدوري للموسم الجديد، بالفوز على نظيره سموحة بهدف نظيف أحرزه لاعب الأحمر مضان صبحي.