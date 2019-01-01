بالفيديو.. رمضان صبحي يتقدم للأهلي على الإنتاج الحربي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريقي الأهلي والإنتاج الحربي، بتقدم الفريق الأحمر بهدف دون رد خلال المباراة، التي تقام بينهما حاليًا في الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، على استاد السلام.

جاء الشوط جيد المستوى من الفريق الأحمر، الذي بدأ الهجوم مبكرا، من أجل التقدم، بينما اعتمد الإنتاج الحربي على الالتزام الدفاعي والهجمات المرتدة، ولم يظهر على المستوى الهجومي في الكثير من المناسبات.

وجاء الهدف الوحيد في الشوط بالدقيقة 26 عن طريق رمضان صبحي، بعد هجمة منظمة وصلت لمحمد مجدي أفشة الذي مررها بينية لرمضان صبحي المنطلق بشكل منفرد داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه، الذي يخوض به لقاء الإنتاج الحربي، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي.

في المقابل أعلن مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، تشكيل فريقه للمباراة.

وجاء تشكيل فريق الإنتاج الحربي على النحو التالي:

"عامر عامر، أحمد شديد قناوي، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، وهاب عنان، أحمد مجدي، غنام محمد، موسى ديوارا، محمد فيرا، امادو نياس، كريم لالا".