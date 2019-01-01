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بالصور.. متعب والبدري "حبايب" في قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

09:11 م | الأربعاء 02 أكتوبر 2019
كتب: محمد الصايغ
بالصور.. متعب والبدري "حبايب" في قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

حسام البدري وعماد متعب في حفل قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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انتهى الخلاف بين حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، وعماد متعب لاعب الأهلي السابق، وهو الأمر، الذي ظهر واضحًا للجميع على هامش تواجدهما في قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بعدما ظهرا سويًا أمام وسائل الإعلام بابتسامة عريضة.

وكان متعب، قد ظهر في العديد من وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، ليهاجم البدري، مشددًا على أنه السبب الرئيسي في اعتزاله كرة القدم.

كما اعتذر "متعب" عن التواجد في منصب مدير المنتخب المصري، على خلفية الخلاف، الذي كان بينه وبين حسام البدري، وقتما كان لاعبا بصفوف الأحمر، والبدري مديرًا فنيًا للفريق.

متعب: المنتخب الأولمبي يمتلك لاعبين مميزين.. ومجموعته بأمم أفريقيا "متوازنة"

وأكد نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري، عماد متعب، على أن مجموعة المنتخب الأوليمبي المصري في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًَا، والمقرر إقامتها في مصر نوفمبر المقبل جاءت متوازنة للغاية.

وجاء منتخب نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى، بجوار كل من منتخبات كوت ديفوار، جنوب افريقيا ، زامبيا.

وقال "متعب" على هامش حفل قرعة بطولة أمم أفريقيا: "المجموعتان متوازنتان، ومنتخب مصر يملك لاعبين مميزين قادرين على التأهل للألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، بل والمنافسة على تحقيق لقب البطولة في مصر وتقديم أداء مميز في طوكيو 2020ّ".

حسام البدري: مصر ستواجه فرق قوية ولكننا قادرون على تخطي المجموعة

وفي المقابل، أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مجموعة المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس الأمم الافريقية تحت 23 عام صعبة.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى، بجوار كل من كوت ديفوار، جنوب افريقيا، زامبيا.

وقال "البدري" عقب القرعة: "كافة الفرق مميزة مصر ستواجه فرق قوية ولكن المنتخب المصري قادر على تخطي المجموعة لامتلاكه لاعبين مميزين وجهاز فني قادر على تحقيق طموحات المصريين".

وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم.

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