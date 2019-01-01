بقرار من البدري.. استبعاد صلاح من معسكر المنتخب استعدادا لـ"ودية بتسوانا"

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محمد صلاح
أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، غياب محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، رسميًا عن معسكر الفراعنة استعداداً لخوض مباراة ودية ضد بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة يوم 7 أكتوبر الجاري.
وقال البدري في تصريحات صحفية لقناة "إم بي سي مصر" عقب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020: "أجريت اتصال هاتفي مع محمد صلاح وأحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد النني وكوكا، ولكن النني وكوكا لم يتم التواصل معهم بسبب غلق هواتفهم".
وتابع: "بالنسبة لمحمد صلاح، تحدثت معه وفقًا لتقرير قدمه لي محمد أبو العلا طبيب المنتخب لكل المحترفين، وأبلغني أن "صلاح" يعاني من إجهاد في العضلة الضمة، وهو ما أكده لي اللاعب خلال المكاملة وكان الاتفاق بيننا لمصلحته ومصلحة المنتخب هو غيابه عن المعسكر المقبل استعدادًا لودية بتسوانا، ليستغل هذه الفترة في الراحة لكي يصبح جاهزًا في المباراة الرسمية أمام كينيا بتصفيات أمم أفريقيا".
تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر، سيخوض ودية بتسوانا يوم 15 أكتوبر الجاري، استعدادًا لبداية مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.
ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة التي تضم جزر القمر وكينيا وتوجو، ويستهل الفراعنة مشوارهم بالتصفيات أمام كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل.
وفي سياق متصل، تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز صعب على فريق سالزبورج بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ونجح صلاح في تسجيل هدفين ضمن أربعة سجلها فريقه، حيث سجل الهدف الثالث من متابعة لتسديدة إرتدت من يدي حارس مرمى المنافس، قبل أن يسجل الهدف الرابع في الشوط الثاني ليحسم فوز الريدز.
وحصل "مو" على رجل المباراة، بعد الإستفتاء الجماهيري الذي قدمه حساب ليفربول على "تويتر"، وحسمع الفرعون المصري بنسبة 36% من مجموع الأصوات، متفوقًا على كلًا من البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، والسنغالي ساديو ماني، والأسكتلندي أندرو روبرتسون.
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