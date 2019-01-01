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الزمالك لـ جينراسيون فوت: تلقينا دعوة مثلكم لحضور قرعة أبطال أفريقيا

02:50 م | الخميس 03 أكتوبر 2019
كتب: محمود فؤاد
الزمالك لـ جينراسيون فوت: تلقينا دعوة مثلكم لحضور قرعة أبطال أفريقيا

الزمالك

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تلقى نادي الزمالك، دعوة رسمية لحضور مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وملحق دور الـ32 في الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها  الأربعاء المقبل في القاهرة.

وكان المتحدث الإعلامي باسم فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، قد أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، على تلقي ناديه دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحضور قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، قائلا: "بكل تأكيد سنتواجد وتلقينا تأكيدات بتواجدنا في قرعة بطولات أفريقيا"، ولم يحدد إذ ما كان فريقه سيتواجد في مراسم القرعة بصفته مشاركا بأي من البطولتين، الكونفدرالية أم دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بنادي الزمالك لـ"الوطن سبورت"، إن تلقي النادي السنغالي دعوة للمشاركة بالقرعة لا يعني بالمرة حسم المباراة لصالحه، فقد تلقينا دعوة مماثلة، كون ستكون لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وإضافي الـ32 بالكونفدرالية، والفريقين سيشاركا بهما. 

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، لمدة 24 ساعة، على أن تقام يوم الأحد الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من بتروسبورت بالقاهرة، إلا أن النادي السنغالي تمسك بموقفه ورفض القرار.

تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت

وتوجه الفريق السنغالي، إلى ملعب بتروسبورت، لإثبات حالة والتصوير أمام الملعب وإرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ورفض تمامًا أي حلول ودية من جانب وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، واللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، الذين توجها للجانب السنغالي من أجل التفاوض مع رئيس النادي السنغالي، لإنهاء الأزمة وتوجه الفريق إلى برج العرب لخوض المباراة.

وطلب مسئولي النادي ورقة كتابية من مسئولي ملعب بتروسبورت يفيد برفض الدخول لأرضية الملعب، نظرا لمنعهم من الدخول بناء على طلب الزمالك الذي أكد أن المباراة تم تأجيلها ونقلها إلى ملعب برج العرب.

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