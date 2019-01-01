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بالفيديو.. تعادل سلبي في الشوط الأول بين الزمالك ومصر المقاصة

08:49 م | الخميس 03 أكتوبر 2019
كتب: حسين غريب
بالفيديو.. تعادل سلبي في الشوط الأول بين الزمالك ومصر المقاصة

مباراة الزمالك ومصر المقاصة

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انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاصة بالجولة الثانية من الدوري الممتاز بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين، ولم يظهر الأبيض بمستواه المعهود في ظل التكتل الدفاعي وإغلاق مفاتيح اللعب من المقاصة.

وفي المقابل وصل المقاصة في أكثر من كرة خطيرة وهدد مرمى الحارس محمد عواد، لكن لاعبي الفريق الفيومي، افتقدوا لإنهاء الهجمات بشكل صحيح.

ولاحت للزمالك أكثر من كرة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء، لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل من لاعبي الأبيض وفي مقدمتهم محمود شيكابالا.

وأجرى المدير الفني للزمالك ميتشو تغييرًا مبكرًا، في الدقيقة 38، من اللقاء بخروج إمام عاشور، ونزول خالد بوطيب، وشارك ميدو جابر لاعب المقاصة بديلا لباولن فوافي بسبب إصابة الأخير.

وطالب المقاصة باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 28، بداعي خطأ على محمود علاء ضد باولن فوافي، لكن الحكم محمد عادل أشار باستئناف اللعب ولم يحتسب الكرة.

المنتخب يراقب الزمالك والمقاصة

وفي سياق متصل، حرص رباعي الجهاز الفني المنتخب الوطني، طارق مصطفى وأحمد أيوب، واللذان يتواجدان بمنصب المدرب العام، وسيد معوض المدرب المساعد للفراعنة، ومدرب حراس المرمى أيمن طاهر، على متابعة مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام، من مدرجات ملعب السلام.

وجاء حضور الرباعي من أجل متابعة عناصر المنتخب الوطني المشاركة في تلك المواجهة، والكشف عن أي عناصر جديدة آخرى من شأنها لفت أنظار الجهاز الفني للفراعنة في المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك خلال مباراته اليوم أمام مصر المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما جاء على مقاعد بدلاء النادي الأبيض كل من ابوجبل والونش ومحمد عبد الشافي وبوطيب ومحمود عبد العزيز واشرف بنشرقي واوناجم.

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