الزمالك يفرض غرامة مالية على طارق حامد بسبب الطرد أمام مصر المقاصة

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طارق حامد لاعب الزمالك
قرر مسؤولو نادي الزمالك، توقيع عقوبة مالية على طارق حامد لاعب وسط الفريق، وفقا للائحة المنصوص عليها داخل الفريق والمعمول بها، سواء الثواب أو العقاب، بعد طرده في لقاء مصر المقاصة الأخير، والذي انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري.
وحصل طارق حامد حصل على بطاقة صفراء في أثناء المباراة، قبل أن يوجه له حكم اللقاء محمد عادل الكارت الثاني والبطاقة الحمراء، بعد إطلاق صافرة النهاية، لدخوله في مشادة مع حسني فتحي لاعب مصر المقاصة.
ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، ويأمل الصربي ميتشو أن يواصل لاعبوه الانتصارات في مسابقة الدوري من أجل تحقيق العلامة الكاملة.
في سياق منفصل، أبدى الصربي، ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، عدم رضاه عن آداء فريقه، لأمام مصر المقاصة، على الرغم من تحقيق الفوز بهدف دون رد.
وقال ميتشو في تصريحات تليفزيونية: حصلنا على 3 نقاط اليوم، آداء الفريق لم يكن جيدًا، لكني غير سعيد بمستوى أغلب لاعبي الفريق اليوم، ولكننا نلعب أمام فريق جيد ومنظم في ذات اليوم ونجح في غلق جميع المساحات أمامنا وليس من السهل اختراق دفاعات الفريق الخصم".
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