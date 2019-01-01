جنش: اتحاد الكرة تكفل بعلاجي.. والزمالك لم يمنحني مقدم عقدي دون سبب

شكر محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، اتحاد الكرة المصري بشأن التكفل بمصاريف علاجه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، متسائلا في الوقت ذاته عن أسباب عدم صرف ناديه مقدم تجديد تعاقده حتى الآن.

وكتب جنش عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام": "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على تحمل كافة تكاليف علاجي حتى الأن وأشكر جمهور نادي الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتي في تخطي الأزمة والعودة سريعا إلى الملعب، فدمتم لي خير أخوة".

واستطرد جنش: "أؤكد أني لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادي الزمالك حتى الأن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتي؟ أو بسبب شيء أخر".

جنش تعرض للإصابة مع المنتخب

وتعرض جنش للإصابة بقطع في وتر إكيليس في أثناء التدريبات مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي استضافات مصر منافساتها من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، قبل توديعها مبكرا بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد من دور الستة عشر.